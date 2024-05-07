Yenişehir Belediyesi Kırsal Mahallelerdeki Ruhsatlandırma Sorununu Çözüyor - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi Kırsal Mahallelerdeki Ruhsatlandırma Sorununu Çözüyor

Yenişehir Belediyesi Kırsal Mahallelerdeki Ruhsatlandırma Sorununu Çözüyor

Yenişehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki ruhsatlandırma sorununu çözmek için çalışma başlattı. 2012 yılı öncesi yapılan yapılar, belediye tarafından ruhsatlandırılacak.

07.05.2024 11:18  Güncelleme: 11:37
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Yenişehir Belediyesi, bütün şehir yasasıyla kırsal mahalle statüsü kazanan köylerdeki ruhsatlandırma sorununu gideriyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "10 yıldır adeta kangren haline gelen, kırsal mahallelerimizdeki ruhsatlandırma sorununun çözümü için harekete geçtik" dedi.

Yenişehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana uygulamaya konulamayan kırsal mahallelerdeki imar sorununu gidermek için çalışma başlattı. Kırsal mahallelerde 2012 yılı öncesi inşa edilen konut, hayvancılık ve iş yerlerinin bina tespit ve değerlendirme raporu düzenlemesi için mühendis ve mimarlardan oluşan komisyonu hayata geçirdi. Yenişehir halkı il müdürlüklerine gitmeden, Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden talep etmeleri halinde, belediye bünyesindeki teknik personellerin incelemeleri sonucunda uygun bulunduğu takdirde, 2012 yılından önce yapılan yapılar ruhsatlandırılmış sayılacak.

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Göreve başladığımız günden itibaren her bir Yenişehirli vatandaşlarımız için çalışmalarımıza başladık. 10 yıldır adeta kangren haline gelen, kırsal mahallelerimizdeki ruhsatlandırma sorununun çözümü için harekete geçtik. 2014 yılında başlanması gereken uygulama, ne yazık ki, bu zamana kadar yapılamamış. Mühendis ve mimarlardan oluşturduğumuz komisyonla, kırsal mahallelerimizdeki ruhsat problemini çözmeye kararlıyız. Vatandaşlarımız eğer yapılarını 2012 yılından önce yapmışlar ise belediyemize başvurmaları halinde, teknik ekibimizin tespitleriyle ruhsatlandırılmaya hak kazanmış olacak. Bu şekilde, gelecekte yaşanacak imar sorunlarının da önüne geçmiş olacağız" dedi.

Yenişehir Belediyesi'nden müjde

Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan duyuru şu şekilde:

"Yenişehir halkına müjde;

2014 yılından bu yana uygulamaya konulamayan kırsal mahallelerde 2012 yılı öncesi inşa edilen konut, hayvancılık ve iş yerlerinin bina tespit ve değerlendirme raporu düzenlenmesi için mühendis ve mimarlardan oluşan komisyonu hayata geçirdik.

6360 sayılı kanunla "14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun"un geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrasına istinaden imar planı bulunmayan köyden mahalleye dönüşen alanlarda yıllardır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve farklı belediyelerce "bina tespit ve değerlendirme raporu" verilmektedir.

Bundan yola çıkarak ilçe halkımızın il müdürlüklerine gitmeden, idaremizden talep etmesi halinde belediyemiz bünyesindeki teknik personellerin incelemeleri sonucunda uygun bulunan, 2012 yılından önce yapılarak bitirilen söz konusu yapıların ruhsatlandırılmış sayılacağı ilçemize duyurulur." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesi Kırsal Mahallelerdeki Ruhsatlandırma Sorununu Çözüyor - Son Dakika

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