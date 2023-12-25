Yenişehir\'de okullar bölgesinde asfaltlama çalışmaları başladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı okullar bölgesinde asfaltlama çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen belediye başkanı Davut Aydın, "Bazıları konuşur bazıları icraat yapar" dedi.

Yenişehir'de okullar bölgesinde asfaltlama çalışmaları ve bisiklet yolu çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bildiğiniz gibi biz geldiğimiz ilk günden beri durmuyoruz. İcraatlarımıza devam ediyoruz. Tabi daha önce Alparslan Türkeş Bulvarı, Sağlık Caddesi asfaltı olmuştu. Okullar bölgesine ve Tabiat caddesine devam edelim dedik. Bu süreçte tabi hava şartlarına da bağlı olarak, şu anda çalışmış olduğumuz mevcut okullar bölgesinin alt yapısını Telekom ve Buski'de yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde gerçekleştirdik. Bazıları konuşur bazıları icraat yapar, biz işin icraat yönündeyiz. Şu anki bisiklet yolu ve asfalt çalışması başlamış durumda, ilçemize hayırlı olsun diyorum. Bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA