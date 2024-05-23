Yerel

Yeniüreğil Köyü'nde etkili olan dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil Köyü'nde etkili olan dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Bilecik ve ilçelerinde öğleden sonra başlayan yağış kısa sürerken ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Söğüt'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bunun yanında Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil Köyü'nde etkili olan dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Ayrıca Bozüyük ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. Yağmurdan ıslanmak istemeyen vatandaşlar kendilerini kapalı alanlara sığındılar.