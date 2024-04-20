31 Mart yerel seçimleri sonrası en genç muhtarlar belirlendi - Son Dakika
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Yerel

31 Mart yerel seçimleri sonrası en genç muhtarlar belirlendi

31 Mart yerel seçimleri sonrası en genç muhtarlar belirlendi

31 Mart yerel seçimleri sonrası yeni seçilen muhtarların en genci Ağırnas Mahallesi Muhtarı Cem Güven oldu. 1990 doğumlu olan Cem Güven, 34 yaşında Ağırnas Mahallesi için muhtarlık hizmeti yürütüyor. Genç ve dinamik muhtarlardan bir diğeri de Kocasinan İlçesi Boyacıköy Mahallesi Muhtarı 35 yaşındaki Ahmet Berk oldu.

20.04.2024 15:05
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31 Mart yerel seçimleri sonrası yeni seçilen muhtarların en genci Ağırnas Mahallesi Muhtarı Cem Güven oldu.

1990 doğumlu olan Cem Güven, 34 yaşında Ağırnas Mahallesi için muhtarlık hizmeti yürütüyor. Genç ve dinamik muhtarlardan bir diğeri de Kocasinan İlçesi Boyacıköy Mahallesi Muhtarı 35 yaşındaki Ahmet Berk oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 31 Mart yerel seçimleri sonrası en genç muhtarlar belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 31 Mart yerel seçimleri sonrası en genç muhtarlar belirlendi - Son Dakika
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