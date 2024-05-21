Yeşilhisar\'da 19 Mayıs coşkusu yaşandı

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Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü ve Gökbörü Derneği tarafından Yeşilhisar'da hazırlanan kamp etkinliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Ülkenin geleceği olan gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin Türkiye'sini inşa edecek olan gençlerimize yönelik daha fazla projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Valiliği öncülüğünde Kocasinan Kaymakamlığı, Yeşilhisar Belediyesi, Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü ve Gökbörü Derneği işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yeşilhisar'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Geleceğe ümitle baktığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle tekrardan tüm hemşerilerimin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için farklı ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu noktada kurduğumuz Gençlik Kulübümüze, evlatlarımızın yoğun ilgi göstermeleri, bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Kulübümüzün düzenlediği etkinliklere gençlerimizin göstermiş olduğu ilgi, gözlerindeki ışıltı ve mutluluk ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Özellikle Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı ve farklı olduğunu 7'den 70'e herkes bu farklılığı hissetsin diye her dönem yeni projelere ve çalışmalara imza atıyoruz. Bunları yaparken de hemşehrilerimin desteğiyle yapıyoruz. Şehrin yöneticileri olarak bizler, gönül birliğiyle Kayserimiz için çalışıyoruz. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ve keyifli bir gün yaşayan gençler, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ