Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı davasında karar

20.01.2026 12:41
Kartal'da 2019 yılında çöken Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili davada mahkeme, inşaatın teknik uygulama sorumlusunu 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklara ise tali kusurlu olmaları nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yaklaşık 7 yıldır süren davada karar çıktı. Mahkeme, asli kusurlu bulunan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nu 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, tali kusurlu bulunan 4 sanığa ise ayrı ayrı 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar beraat etti.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 9 katlı Yeşilyurt Apartmanı, 6 Şubat 2019'da çökmüş, olayda 21 kişi hayatını yitirmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Yapılan incelemelerde binanın projede 7 kat olarak planlandığı, kaçak olarak 2 kat eklendiği ve katların büyütüldüğü belirlendi. Beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmadığı, beton içerisinde deniz kumu ve midye kabukları bulunduğu tespit edildi.

Olayın ardından binanın proje sorumluları ile Kartal Belediyesi'nde görev yapan belediye başkan yardımcısı, imar müdürleri, mühendis ve şeflerin de aralarında bulunduğu toplam 34 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dosyaya geçen yıl sunulan bilirkişi raporunda, yıkımın zeminden kaynaklanmadığı, kaçak katlar ve kalitesiz malzeme kullanımının yıkıma neden olduğu belirtildi. Raporda, yapı sahibi ve müteahhit Hikmet Yeşilyurt ile inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun asli kusurlu olduğu, kaçak katların tespit edilmesine rağmen işlem yapılmamasından dolayı bazı belediye görevlilerinin tali kusurlu olduğu kaydedildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Uğur Mısırlıoğlu'nu önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı, indirim uygulanarak ceza 8 yıl 4 aya düşürüldü. Tali kusurlu bulunan Abdi Kesimal, Ali Cihan Közer, Taşkın Koçer ve İbrahim Çoban ise ayrı ayrı 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar hakkında ise kusur bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

