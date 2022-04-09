Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman son yolculuğuna uğurlandı

09.04.2022 00:57
Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında babası Dursun Salkım'ı korona virüs nedeniyle kaybeden 53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım aylar sonra bir acı daha yaşadı. Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nermin Uzman'ın cenaze namazı öğle namazına müteakip, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılındı. Cenazeye; Yeşim Salkım, TGRT haber yayın editörü Yakup Sağlam, sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Uzman ailesi ve Salkım ailesi, aile dostları sevenleri katıldı. Taziyeleri Yeşim Salkım bizzat kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Nermin Uzman, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken Yeşim Salkım'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze Ihlamur Kuyu Mezarlığı'na defin edildi.

Sevenlerinden dua istemişti

Yeşim Salkım'ın 'meleğim' dediği teyzesi Nermin Uzman bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Nermin Uzman geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yeşim Salkım, teyzesi için sevenlerinden dua istemiş ve "Şekeri aldığı ilaçlardan dolayı çok yükselmiş. Sıvı takviyesi yapıyorlar. Yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı. Dualarınızı bekliyoruz. Sadece bilgilendirmek istiyorum beni seven, destekleyen takipçilerimi" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL

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Şakirin Camii, Yeşim Salkım, Üsküdar, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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