Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençler Kamu Kurumlarına Yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençler Kamu Kurumlarına Yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında kalan ve devlet korumasından yararlanmış 600 genç daha kamu kurumlarına yerleştirildi. Bakanlık binasında gerçekleşen törende gençler, devletin kendilerine sunduğu imkanlar için teşekkür etti. Bakan Göktaş, gençlerin devletine ve milletine yararlı bireyler olacaklarına inandıklarını belirtti. Ayrıca, devlet korumasında yetişen çocuklardan 319'unun üniversiteye yerleştiği ve özel sektörde istihdam teşviklerinin verildiği de açıklandı.

22.05.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında kalan ve devlet korumasından yararlanmış 600 genç daha kamu kurumlarına yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında kalan ve devlet korumasından yararlanmış 600 genç daha kamu kurumlarına yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında gerçekleşen törende daha önce devlet korumasında bulunan ve kamu kurumlarına yerleştirilen gençler konuşarak devletin kendilerine sunduğu imkanlar için teşekkür ettiler. Törende konuşan Bakan Göktaş ise 2003-2023 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen kişi sayısının 40 bin 991'e ulaştığını duyurdu.

"Gençlerimizin yerleştiği kurumlarda bizleri çok iyi bir şekilde temsil edeceklerine güvenimiz tamdır"

Atanacak gençlerin devletine ve milletine yararlı bireyler olacağını söyleyen Göktaş, "Gençlerimizin yerleştiği kurumlarda bizleri çok iyi bir şekilde temsil edeceklerine, devletine ve milletine faydalı bireyler olarak çalışacaklarına inancımız, güvenimiz tamdır. Her birinin işini hakkıyla yapacağına, değerli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi 'Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur.' Ülkemizin geleceğini sizin samimiyetiniz, sizin gayretiniz şekillendirecek. Enerjiniz, yenilikçi fikirleriniz ve azminizle, ülkemizin ilerlemesinde ve kalkınmasında hayati bir rol oynayacaksınız. Biz de Bakanlık olarak gençlerimize her zaman her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2023 yılında devlet koruması altında yetişen çocuklardan 319'u üniversiteye yerleşti"

Tüm çocukların eğitim hayatlarındaki başarıyı, mesleklerindeki ilerlemeyi ve hayallerinin gerçekleştiğini gördükçe çok mutlu olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu kapsamda 2023 yılında devlet koruması altında yetişen çocuklardan 319'u üniversiteye yerleşti. Çocuklarımızın okul başarısının yanı sıra sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ediyoruz. Böylece bugün 5 binden fazla çocuğumuzu sporla buluşturduk. Şu an bin 800 aktif lisanslı sporcu çocuğumuz var. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla ülkemizi temsil ediyor" ifadelerine yer verdi.

"14 bin Özel Sektör İstihdam Teşviki verdik"

Devlet korumasında yetişen gençlerin özel sektörde de iş bulmaları için desteklerini arttırdıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "2003-2023 yılları arasında ise toplam 40 bin 991 gencimizi kamuya yerleştirdik. 2018'de yaptığımız yasal düzenleme ile gençlerimize mühendis, öğretmen, avukat gibi mezun oldukları alana göre atanma imkanı getirdik. İstihdam hakkı olan çocuklarımızın başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık. Yılda bir kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz. Bu süreçte gençlerimizin sadece kamuda değil, özel sektörde de istihdam edilebilmeleri için teşvik politikaları uygulamaya başladık. Özel sektörde çalışan gençlerimizin SGK primlerini karşılayarak iş gücüne katılımlarını kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 14 bin Özel Sektör İstihdam Teşviki verdik" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençler Kamu Kurumlarına Yerleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul’da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
13:19 Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt’teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti
12:08 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:58 TBMM’de tasarruf uygulamaları devrede Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak TBMM'de tasarruf uygulamaları devrede! Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 15:07:54. #1.12#
SON DAKİKA: Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençler Kamu Kurumlarına Yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement