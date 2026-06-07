Yılan Ev Sahibi Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Yılan Ev Sahibi Tarafından Yakalandı

Yılan Ev Sahibi Tarafından Yakalandı
07.06.2026 11:01
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Antalya'da bir ev sahibi, eve girmeye çalışan yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde eve girmek üzereyken fark edilen yılanı yakalayan ev sahibi, "Evime gelme bak, kafanı ezerim" diyerek doğaya geri bıraktı.

Havaların ısınması ile birlikte Antalya'da görülmeye başlayan yılan vakalarında son dönemlerde artış oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne her gün onlarca ev ve araçlara giren yılan ihbarı yapılıyor. Yılanlar itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde müstakil bir eve girmek üzere olan yılan ev sahibi tarafından son anda fark edildi. Yılanın kapı girişinde olduğunu fark eden ev sahibi Mehmet Namuk, kuyruğundan yakaladığı yılanı "Evime gelme bak, kafanı ezerim" diyerek doğaya geri bıraktı.

O anlarda diğer ikamet sakinlerinin ise büyük korku yaşadığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılan Ev Sahibi Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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