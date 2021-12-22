Yılbaşına hazırlanan karavan kafe görsel şölen yaşatıyor - Son Dakika

Edirne'de yılbaşına özel hazırlanan karavan kafe, görsel şölen sunuyor.

Edirne'nin tarihi Karaağaç Mahallesinde yılbaşı hazırlıkları başladı. Yeni yıla sayılı günler kala özel tasarım kurabiyeler, baston şekerler, pastalar ve tarihi lezzetler karavan kafe içerisinde görsel şölen yaşattı.

Yerli yabancı bir çok turist tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen karavan kafe işletmecisi Burcu Akan, "Biz karavanımızı pandeminden önce hazırlamıştık ama pandemi çıktığı için onu kaldırdık. Yeni yılda da herkes çok mutsuz herkesin motivasyona ihtiyacı var diye düşündük böyle bir şey yaptık. dedi.

"Gerçekten bu Edirne'de mi diye soranlar oluyor"

Akan, tarihi Karaağaç kurabiyesi ve bir çok özel tasarım ürünlerle özellikle çocukların ilgisini çektiklerini dile getirerek, "Gelenler gerçekten çok mutlu oluyorlar, hatta taksiye binip gelenlerde oluyor. Gerçekten bu Edirne'de mi diye soranlar oluyor. Baston şekerler falan satıyoruz, çocuklar çok beğeniyor mutlu oluyor. Bütün herkes motive oluyor. Bizim amacımız buydu zaten. Karaağacın temposu yüksek çok vaktimizi aldı ama değdi diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Karaağaç kültüründen kopmak istemiyoruz"

Karavan kafenin asıl amacının müşterileri mutlu etmek olduğunu söyleyen Burcu Akan, "Müşterileri mutlu görmek yetiyor bize. Zaten asıl amacımız bu. Biz genel olarak Karaağaç kültüründen kopmak istemiyoruz. Mesela Karaağaç kurabiyesi adı altında bir ürünümüz var. Bize soruyorlar. Onu buradaki yaşlılardan öğrendik. Eskiden yapıyorlarmış, içine bir sürü kuruyemiş falan koyuyorlarmış. Hem gıda olarak hem de görsel olarak, kültür olarak burada olmamızın amacı, Karaağacı tercih etmemiz. Bundan kopmak istemiyoruz açıkçası" ifadelerini kullandı. - EDİRNE