Deliçay Artık daha güvenli

Yıldırım Belediyesi, zaman zaman taşkınların yaşandığı ve istenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı Deliçay dere yatağını modern bir alanına dönüştürdü.

Yıldırım Belediyesi, zaman zaman güvenlik sorunları oluşturan Deliçay Dere Yatağındaki ıslah çalışmalarını tamamladı. Şirinevler ve Demetevler mahalleleri arasında bulunan Deliçay Dere Yatağını cazibe merkezine dönüştürecek çalışmalar kapsamında, Derenin bin 100 metrelik kısmında dere ıslahı, 17 bin metrekarelik alanda park ve peyzaj çalışmalarını tamamladı. Ayıra derenin iki yakası arasında yaya ulaşımını sağlamak için iki yeni köprü inşa edildi.

Deliçay'ın özellikle debisinin yükseldiği dönemlerde bölge sakinlerinin hayatını zorlaştırdığını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yine kontrolsüz şekilde dere yatağına bırakılan atıklar yüzünden burası adeta bir çöküntü bölgesi görünümündeydi. Bu görüntüleri ortadan kaldırmak ve bölgeyi daha güvenli hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmalarımızı tamamladık. Çöküntü bölgesini bünyesinde çocuk oyun grupları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanı, piknik alanı, dinlenme alanları bulunan 17 bin metrekarelik bir parka dönüştürdük. Yine Deliçay üzerine inşa ettiğimiz 2 köprü ile Şirinevler ve Demetevler mahallelerimiz arasındaki yaya ulaşımını kolaylaştırdık. Yıldırım'ın her bölgesinde şehrimizin marka değerine katkı sağlayacak ve insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA