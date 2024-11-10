Yıldırım Belediyesi'nden Çocuklara Eğlenceli Tiyatro Etkinliği - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden Çocuklara Eğlenceli Tiyatro Etkinliği

Yıldırım Belediyesi\'nden Çocuklara Eğlenceli Tiyatro Etkinliği

Yıldırım Belediyesi, ara tatile giren çocuklar için düzenlediği 'Çirkin Ördek Yavrusu' kukla tiyatrosu ile minik katılımcılardan büyük beğeni topladı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar yüz boyama ve oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı.

10.11.2024 16:28  Güncelleme: 16:29
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Yıldırım Belediyesi'nin, çocukların ara tatile eğlenceli bir giriş yapması adına düzenlediği "Çirkin Ördek Yavrusu" adlı kukla tiyatrosu minik katılımcılardan tam not aldı.

Yıldırım Belediyesi, 1'inci dönem ara tatile giriş yapan çocukları birbirinden güzel etkinliklerle buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gün boyunca yüzlerce çocuğu ağırlayan Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Çirkin Ördek Yavrusu' kukla tiyatrosu minik seyircilerden büyük alkış topladı. Öte yandan fuaye alanında düzenlenen yarışmalar ve oyunlar ile yüz boyama etkinliğinde minikler doyasıya eğlendi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ara tatile giren öğrencileri kutladı. Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Miniklerimize tiyatro sevgisini aşılamak için onları çocuk oyunlarıyla buluşturuyoruz. Barış Manço Kültür Merkezi'nde 2 seans düzenlediğimiz oyuna yüzlerce miniğimiz katılarak doyasıya eğlendi. Yıldırım'ın geleceği olan çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Çocuklara Eğlenceli Tiyatro Etkinliği - Son Dakika

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