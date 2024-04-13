Yıldırım Belediyesi Yeni Dönem Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Yıldırım Belediyesi yeni dönemin ilk meclis toplantısı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis toplantısında belediyenin farklı komisyonlarında 5 yıl boyunca görev alacak yeni meclis üyeleri de oylama ile belirlendi. Meclis başkan vekilliğine Bülent Kandemir ve Ali Çifçi seçildi. Toplantıda belediye encümeni, imar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, hukuk komisyonu, gençlik, spor ve engelliler komisyonu, eğitim, kültür ve hizmet güvence komisyonu, kadın- erkek fırsat eşitliği komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu üyeliklerinin yanı sıra birliklerin de asil ve yedek üyeleri seçildi.
Yeni dönemin ilk meclis toplantısında meclis üyelerine hitap eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni dönemde kente değer katacak birçok hizmet ve yatırım gerçekleştireceklerini söyledi. Önümüzdeki beş yıl boyunca Yıldırım için daha iyisini, daha fazlasını yapmak için çalışırken en büyük motivasyonlarının vatandaşların teveccühü ve güveni olacağını ifade eden Başkan Yılmaz, "Bizim bir sevdamız var, bir Yıldırım hayalimiz var. Sevdamızın ve hayallerimizin tezahürü olan bir Yıldırım vizyonumuz var. Adına "Ne Varsa Yıldırım'da Var" dediğimiz yol haritamızda her zaman olduğu gibi en büyük destekçilerimiz, Yıldırımlılar olacak. İnanıyorum ki meclis üyelerimiz ile birlikte, geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da ilçemize vizyon projeler üreterek Yıldırımlıların yaşamlarına değer katmaya devam edeceğiz. Kadim ilçemiz Yıldırım'ı parlayan bir marka şehir haline getirmek için sizlerle el ele verip çalışacağız. Yeni Dönemde Yıldırım İçin Fazlası Var diyerek Yıldırım'ın hikayesini birlikte yazacağız. Meclisimizin tekrardan hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, birlikte nice başarılara imza atmayı temenni ediyorum" dedi. - BURSA
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31 Mart yerel seçimlerinde Doğanşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Bayram mazbatasını alarak göreve başladı. Bayram, devir teslim töreni sonrası görevine başladığını açıkladı.
Ardahan'da CHP'li Faruk Demir'in seçimi kazandığı ancak AK Partili Yunus Baydar'ın seçim sonuçlarına itiraz ettiği bildirildi.
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31 Mart Yerel seçimlerinde Altınova Belediye Başkanlığını kazanan Yasemin Fazlaca, mazbatasını alarak görevine başladı. Fazlaca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Altınova'ya hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.
İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ederken, CHP adaylarının önde bitirdiği Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da yeniden sayım süreci başladı. AKP'nin itirazı sonucu Beykoz'da yeniden sayım başlarken, CHP de Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na giderek, 'Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz' dedi.
Yerel seçimlerde seçilen Koray Kıraç, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mazbatasını alarak ilçede eser ve hizmet belediyeciliğini devam ettireceklerini belirtti. Sandıkçı, Canik halkıyla birlikte çalışarak ilçeye değer katacak projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, seçimlerin ardından mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Tuncer, Mezitli'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
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Hatay'da yaşayan Hilda Cöcen Koku, yerel seçimlerde 5 erkek rakibine karşı verdiği kıyasıya mücadeleyi en yakın rakibine 300 oy fark atarak 1. sırada bitirdi. Pirireis Mahallesi'nde seçilen ilk kadın muhtar oldu.
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CHP'nin 31 Mart Yerel Seçim zaferinin ardından ilk MYK toplantısında yeni dönem yol haritası belirlendi. Seçim sonuçları değerlendirildi ve sonuçlara itiraz edilen bölgelerdeki gelişmeler ele alındı. CHP kurmayları, öncelikli gündemin ekonomi olacağını ve 4 yıl boyunca sahada aktif çalışma yürütüleceğini belirtti.
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