Yıldırım\'da Çanakkale ruhu sahneye taşındı

Yıldırım Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde büyük destanı unutmadı. Yıldırım Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında 'Müdafaa 1915' tiyatro oyunu Yıldırımlılarla buluştu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun; Çanakkale Savaşı'nı bütün olumsuz şartlara rağmen zaferle taçlandıran kahraman yiğitleri, onları savaşa yollayan anne-babaları, Müslüman Anadolu insanının o dönemde yaşadığı acıları sahneye taşıdı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyun izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Eşsiz bir destan

Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çanakkale, yalnızca bir askeri zafer değil; milletimizin inancı, fedakarlığı ve vatan sevgisiyle yazdığı eşsiz bir destandır. Bu büyük zafer, milletimizin zor şartlar altında dahi nasıl kenetlendiğinin en güçlü göstergesidir. Çanakkale ruhunu ve milli bilincimizi canlı tutmak, bu toprakların hangi fedakarlıklarla vatan yapıldığını gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yıldırım Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu tür kültürel etkinliklerle hem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hem de gençlerimizin tarihine ve değerlerine sahip çıkan bir bilinçle yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. - BURSA