Yıldırım düşen tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım düşen tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kastamonu'da tarlaya düşen yıldırım sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Duruçay köyü mevkiinde meydana gelen olayda, sağanak yağış sırasında tarlaya düşen yıldırım, trafoya yakın bir alanda yangına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

05.07.2024 19:31
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Yıldırım düşen tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KASTAMONU - Kastamonu'da yıldırım düşmesi neticesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu- İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında tarlaya yıldırım düştü. Trafoya yakın bir alana düşen yıldırım sebebiyle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım düşen tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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