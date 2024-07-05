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Yıldırım düşen tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KASTAMONU - Kastamonu'da yıldırım düşmesi neticesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu- İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında tarlaya yıldırım düştü. Trafoya yakın bir alana düşen yıldırım sebebiyle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.