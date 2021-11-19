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Yıldırım 'İncirli Meydanı' ile nefes alacak - Son Dakika

Yıldırım 'İncirli Meydanı' ile nefes alacak

19.11.2021 16:15
Yıldırım 'İncirli Meydanı' ile nefes alacak

Yıldırım Belediyesi, İncirli Caddesi'ne yeni meydan kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, İncirli Caddesi'ne yeni meydan kazandırıyor.

Hacıseyfettin Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve pazartesi günü açılışı gerçekleştirilecek olan İncirli Meydanı'nda yeşil alan, dinlenme bölümleri ve oturma bankları yer alıyor. Doğal malzemeler kullanılarak, modern çizgilerin zeminle buluştuğu meydan, Yıldırımlıların nefes alacağı bir sosyal mekan olacak. Şehirlerin refan seviyesinin sosyal donatı alanlarının çokluğu ile doğru orantılı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu yatırımların ilçenin marka değerine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Yıldırım'ın yıllardır devam eden plansız göç neticesinde oluşan aşırı nüfus yoğunluğu ve bunun beraberinde getirdiği plansız yapılaşmanın adeta şehrin gelişimine ket vurduğunu aktaran Başkan Yılmaz, "Şehirlerin değerleri, meydanlar, sosyal donatı alanları, ulaşım ağları ve yeşil alanlar ile artar. Biz de Yıldırım'ın değerini artırmak için bir taraftan yeşil alan miktarını artırırken, diğer taraftan yeni sosyal donatı alanları yapıyor, yeni ulaşım aksları açıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşlarımız için sosyal donatı alanlarını çoğaltacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım Belediyesi, Pazartesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldırım 'İncirli Meydanı' ile nefes alacak - Son Dakika


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