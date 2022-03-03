Erdoğan Yıldırım: 'İnşaat sektöründe 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz' - Son Dakika
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Erdoğan Yıldırım: 'İnşaat sektöründe 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz'

03.03.2022 10:55
Erdoğan Yıldırım: 'İnşaat sektöründe 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz'

İnşaat sektöründe çalışmalarda bulunan Doğan İnşaat Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım, inşaat sektörünün yaşadığı sıkıntılarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Sektörde 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz" dedi.

İnşaat sektöründe çalışmalarda bulunan Doğan İnşaat Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım, inşaat sektörünün yaşadığı sıkıntılarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Sektörde 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz" dedi.

İnşaat sektöründe yeni projelerle çalışmalarda bulunduğunu belirten Doğan İnşaat Grup'un CEO'su Erdoğan Yıldırım, inşaat sektörüyle ilgili yaptığı değerlendirmesinde özellikle büyük şehirlerde konut ihtiyacının arttığını kaydetti. Ayrıca şehirlerin yeniden yapılandırılması gibi birçok hususun sektörün ivme yakalamasını sağlığını kaydederek, "Sektörde zaman zaman iniş ve çıkışlar görülebiliyor. İnşaat sektörü bir hayli gelişmiş bir sektör. Bunun yanı sıra geniş bir sektör olduğunu belirtmek de mümkündür. Dolayısıyla pek çok faktör, sektörün çeşitli sorunlarla baş başa kalmasına neden olabiliyor. Bu durumun 2022 yılı itibarıyla da bu şekilde olacağını söyleyebiliriz" dedi.

"İnşaat sektörü büyük bir ivme yakalayacak"

Sektörde yer alan firmaların günceli yakalamak zorunda olduklarını belirten Erdoğan Yıldırım, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: "İnşaat sektörünün büyük bir sektör olması, farklı alanlarla da birlikte çalışmasını mümkün kılıyor. Bu durum, sektörün zaman zaman iniş sürecine girmesine neden oluyor. Fakat son zamanlarda yaşanan gelişmeler, sektörün çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağladı. Özellikle büyük şehirlerde konut ihtiyacında bir artış meydana geldi. Bunun yanı sıra depreme dayanıklı binaların yapılması zorunluluğu ve şehirlerin yeniden yapılandırılması; sektöre olan ilginin da artmasını sağladı. Bu hususların her biri sektör açısından olumlu gelişmeler."

"Özellikle büyük şehirlerde konut ihtiyacı arttı"

Büyük şehirlerde konut ihtiyacında artış meydana geldiğinin altını çizen Erdoğan Yıldırım, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Belirtmiş olduğum hususların her biri, sektörün ön planda yer almasını sağlıyor. Yani diyebiliriz ki inşaat sektörü 2022 yılında bir ivme yakalayacak. Yakaladığı ivme ile meydana gelen gelişmelerin sektör açısından oldukça olumlu etkileri olacağını da söyleyebiliriz. Bu nedenle sektörde bulunan firmaların her biri, günceli takip ederek ve teknolojik imkanları kullanarak çalışmalar yapmak durumunda." - BURSA

Erdoğan Yıldırım: 'İnşaat sektöründe 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz'
Erdoğan Yıldırım: 'İnşaat sektöründe 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz'
Erdoğan Yıldırım: 'İnşaat sektöründe 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz'
Erdoğan Yıldırım: 'İnşaat sektöründe 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz'
Erdoğan Yıldırım: 'İnşaat sektöründe 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz'

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Erdoğan Yıldırım, İnşaat, konut, su, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erdoğan Yıldırım: 'İnşaat sektöründe 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz' - Son Dakika


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