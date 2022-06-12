Yılkı Atları yavrularıyla doğal ortamlarında görüntülendi - Son Dakika
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Yılkı Atları yavrularıyla doğal ortamlarında görüntülendi

12.06.2022 00:58
Yılkı Atları yavrularıyla doğal ortamlarında görüntülendi

Bolu'da, havaların ısınmasıyla sürüler halinde otlayan Yılkı Atları yavrularıyla birlikte doğal ortamlarında görüntülendi.

Bolu'da, havaların ısınmasıyla sürüler halinde otlayan Yılkı Atları yavrularıyla birlikte doğal ortamlarında görüntülendi.

Bolu'da, adını verdikleri At Yaylası bölgesinde yaşayan ve özellikle yaz aylarında sürüler halinde beslenmek için yeşil alanlarda dolaşan Yılkı Atları, doğal ortamlarında görüntülendi. Yeni doğan yavrularıyla birlikte insanların yaşam alanlarından uzak bölgelerde beslenen Yılkı Atları geniş alanlara yayılarak türlerini devam ettirmeye çalışıyor. Kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da yalnız bırakılmayan Yılkı Atları için düzenli olarak yemleme çalışması yapılıyor. - BOLU

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılkı Atları yavrularıyla doğal ortamlarında görüntülendi - Son Dakika

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