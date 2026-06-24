Yılmaz Ailesinin Kırlangıç Dostluğu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesi, tam 7 yıldır evlerinin banyosunda yuva kuran kırlangıçlarla sıra dışı bir dostluk hikayesi yaşıyor. Peteğin ve aynanın üzerindeki yuvada her yıl yavrularını büyüten kırlangıçlar, zamanla ailenin bir parçası haline geldi.

Muradiye Mahallesi sakinlerinden Enes Yılmaz, hikayelerinin 7 yıl önce çıktıkları üç günlük tatilin ardından başladığını anlattı. Tatilden döndüklerinde banyoda çamurdan yuva yapmaya çalışan kırlangıçlarla karşılaştıklarını belirten Yılmaz, o günden sonra yuvaya dokunmadıklarını söyledi.

Yılmaz, "7 yıl önce tatil dönüşünde banyoya girdiğimizde kırlangıçların yuva yapmaya çalıştığını gördük. Yuvayı bozmadık, peteğin üzerine yerleştirmelerine yardımcı olduk. Orayı benimsediler ve çamurdan sağlam bir yuva yaptılar. Biz de onları benimsedik. O günden bu yana her yıl mart ve nisan aylarında geliyorlar. Ortalama 5-6 yumurta bırakıyorlar ve her yıl yavrularını burada büyütüyorlar" dedi.

Banyoda uçma dersleri

Kırlangıçların ev yaşamına tamamen uyum sağladığını ifade eden Yılmaz, yavruların ilk uçuş denemelerine de yakından tanıklık ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Yavrular büyümeye başlayınca anne ve babalarının banyoda onlara adeta uçma dersi verdiğini görüyoruz. Uçmaya başladıktan sonra gündüz dışarı çıkıyor, akşam saatlerinde tekrar yuvalarına dönüyorlar. Yavrular tamamen kendi başlarına yaşamaya hazır hale geldiğinde ise ailece ayrılıyorlar" diye konuştu.

Kargaların saldırısına rağmen vazgeçmediler

Bu yıl ilk kez üzücü bir olay yaşadıklarını anlatan Enes Yılmaz, yuvalarının kargalar tarafından bozulduğunu söyledi. Yılmaz, "Bir gün eve geldiğimizde yuvanın dağıldığını gördük ve çok üzüldük. Komşularımız banyodan iki karganın çıktığını söyleyince yuvayı onların bozduğunu anladık. Kırlangıçların yeniden yuva yapabilmesi için elimizden geleni yaptık. Bu kez aynanın üzerine yuva kurmaya çalıştılar. Yıllardır kullandıkları yerin benzerini hazırladık ve tekrar yuva yaptılar. Bu yıl da 5 yavru büyüttüler. Şimdi yeniden yuva hazırlıyorlar. İnşallah bir kez daha yavru çıkaracaklar" ifadelerini kullandı.

Hayvan sevgisinin hayatlarının önemli bir parçası olduğunu belirten Yılmaz, evlerinde tavuk, ördek, kaz ve köpek de beslediklerini söyledi.

Sözlerine devam eden Enes Yılmaz, "Onlar birer yaban hayvanı ama biz onları ailecek çok sevdik. Onlar da artık ailemizin bir parçası gibi. 7 yıldır bizi bırakmadılar, umarız bundan sonra da gelmeye devam ederler" dedi.

"Kuşlarla konuşuyorum"

Evin en küçük bireyi olan 8 yaşındaki Asel Yılmaz da banyolarındaki misafirlerden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kırlangıçları çok sevdiğini belirten küçük Asel, "Onlara bakıyorum, sonra kuşlarla konuşuyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Muradiye Mahallesi'nde yaşanan bu sıra dışı dostluk, hayvan sevgisinin ve doğayla uyum içinde yaşamanın güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yıllardır aynı banyoda güvenle yuva kuran kırlangıçlar ve Yılmaz ailesi arasındaki bağ ise görenlerin takdirini topluyor. - TEKİRDAĞ