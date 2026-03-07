8 Mart’ta Kadınların Gücü Vurgulandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, kadın emeğinin ve kadınların toplumsal hayattaki rolünün her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Yılmaz mesajında, kadınların sadece aile içinde değil, eğitimden ekonomiye, siyasetten sosyal hayata kadar her alanda önemli başarılara imza attığını belirterek, "Kadınlarımızın emeği, fedakarlığı ve üretkenliği toplumumuzun en büyük gücüdür. Güçlü kadınlar, güçlü aileleri; güçlü aileler ise güçlü toplumları oluşturur" dedi.

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olması için Şehitkamil Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Yılmaz, kadınların üretim gücünü destekleyen çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda hayata geçirilen Üreten Kadınlar Çarşısı ile kadınların el emeği ürünlerini sergileme ve satışa sunma imkanı bulduğunu ifade eden Yılmaz, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel projelerin de sürdüğünü ifade eden Yılmaz, düzenlenen kültürel turlar, kadınlar matinesi ve çeşitli sosyal etkinliklerle kadınların hem sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağladıklarını hem de dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirdiklerini söyledi. Bu etkinliklerin kadınların günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşarak bir araya gelmelerine, sosyalleşmelerine ve yeni deneyimler kazanmalarına katkı sunduğunu ifade etti.

Kadınların karşılaştığı sorunların çözümünün ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Yılmaz, "Kadınların hayatın her alanında eşit fırsatlara sahip olması, emeklerinin görünür kılınması ve güvenli bir yaşam sürmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler de Şehitkamil'de kadınlarımızın hayatını kolaylaştıran, onların üretime, eğitime ve sosyal yaşama daha güçlü katılmasını sağlayan projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Mesajının sonunda tüm kadınların gününü kutlayan Yılmaz, "Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere hayatımıza değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Kadınların hak ettiği değeri gördüğü, eşit ve adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP