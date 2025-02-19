Yılmaz'dan engelli ailelere ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yılmaz'dan engelli ailelere ziyaret

Yılmaz\'dan engelli ailelere ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede yaşayan engelli çocukları ziyaret ederek, dertlerine ortak oldu.

19.02.2025 14:16  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede yaşayan engelli çocukları ziyaret ederek, dertlerine ortak oldu. Eşit şartlar sağlandığında engelli bireylerin büyük başarılara imza attığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Engel tanımıyor, eşit bir yaşam sunuyoruz. Ailelerimizin hangi alanda ne ihtiyaçları varsa karşılamaya hazırız. Sorunları birer birer çözeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında engelli bireylerin evine misafir oldu. Yılmaz, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ile birlikte engelli ailelerin sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

"Şehitkamil'de engel tanımıyoruz"

Ziyaretler kapsamında engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeleri bizzat ailelere teslim eden Yılmaz, "Şehitkamil'de engel tanımıyoruz. Sporda, sanatta, eğitimde ve daha birçok alanda fırsat eşitliği sağlandığı takdirde büyük başarılara imza atılabileceğine çokça şahit olduk. Biz de bu uygun ortamı oluşturacağız" dedi.

"Engelleri birlikte aşacağız"

"Umut yeşerdikçe çoğalır" diyen Yılmaz, engelli bireylerin sosyalleşmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerle hayatın her alanında birlikte hareket edeceklerini de duyurdu. Engelleri birer birer aşacaklarını ifade eden Yılmaz, "Biliyoruz ki iyilik paylaştıkça büyür, umut yeşerdikçe çoğalır. Biz, engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Başkan Yılmaz'a teşekkür"

Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade eden aileler, "Umut Başkan sağ olsun göreve başladığı günden bu yana yanımızdan hiç ayrılmadı. Ekipleri ile birlikte sürekli yanımızdalar. İlk defa çaresiz hissetmiyoruz. Başkan Umut Yılmaz ve ekibine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" ifadeleriyle duygularını dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, gaziantep, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz'dan engelli ailelere ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 10 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 10 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:48:20. #1.11#
SON DAKİKA: Yılmaz'dan engelli ailelere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.