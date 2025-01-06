Yılmaz'dan hastane ziyareti - Son Dakika
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Yılmaz'dan hastane ziyareti

Yılmaz\'dan hastane ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yatan hasta ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

06.01.2025 14:19  Güncelleme: 14:20
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yatan hasta ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Odaları tek tek ziyaret ederek doktorlardan hastalar hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, ihtiyaç duyulması halinde her zaman yanında olduklarını bildirdi.

Sağlık emekçileri ile bir süre sohbet eden Yılmaz, sorun ve taleplerini not aldı. Şehitkamil'de herkesin her zaman yanında olduklarını dile getiren Yılmaz, "Şehitkamil Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettik. Tedavi gören hastalarımız ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah, tüm hastalarımıza şifa versin. Belediyecilik sadece asfalt ve park yapmakla olmuyor. 1 milyona yakın insan bu ilçede yaşıyor. Biz de hepsinin yanında olduğumuzu hissettirmek zorundayız. Bizzat kendim de ilettim. Ekiplerimiz de takip edecek. Tüm hastalarımız ve yakınları neye ihtiyaç duyuyorsa yanlarında olacağız. Yemekten kişisel bakıma kadar birçok ihtiyacı gidermeye hazırız" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılmaz'dan hastane ziyareti - Son Dakika

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