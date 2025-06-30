Yılmaz\'dan Seyrantepe\'ye Çocuk Etkinlik Merkezi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ailelerin yaşamını kolaylaştıracak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Yılmaz'ın çocukların güvenli, sağlıklı ve eğitici bir ortamda gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Adile Naşit Çocuk Etkinlik Merkezi Seyrantepe Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, seçim öncesi sözünü verdiği çocuk etkinlik merkezlerini birer birer hayata geçiriyor. Şehitkamil'de ailelerin ihtiyaç duyduğu merkezlerle, çalışan anne ve babaların önemli bir ihtiyacını gidereceklerinin sözünü veren Yılmaz, bu kapsamda ikinci çocuk etkinlik merkezinin açılışını da gerçekleştirdi.

Adile Naşit Çocuk Etkinlik Merkezi hizmete başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaptırılan ilk çocuk etkinlik merkezi olma özelliği taşıyan Zübeyde Ana Çocuk Etkinlik Merkezi'nin ardından, Seyrantepe Mahallesi'nde hizmete sunulan merkeze Adile Naşit ismi verildi. Adile Naşit Çocuk Etkinlik Merkezi'nde eğitim gören çocukları ziyaret eden Yılmaz'a belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarı da eşlik etti.

Çocuklar hem eğlenecek, hem öğrenecek

Özgün mimarisi, geniş oyun alanları, sınıf içi donanımları ve uzman eğitim kadrosuyla dikkat çeken çocuk etkinlik merkezi bölgede 3-6 yaş arası çocuklara hizmet verecek. Kreşte çocuklara yönelik eğitim programları, gelişimsel takip, psikolojik danışmanlık, sağlıklı beslenme desteği ve oluşturucu etkinlikler sunulacak. Çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen kreşte; müzik, drama, spor, sanat ve doğa temelli öğrenme etkinlikleri de uygulanacak.

Üzerimize düşeni yapıyoruz

Yılmaz, Adile Naşit Çocuk Eğitim Merkezi'nde çocukların güvenli ortamda gelişimlerini sürdüreceklerini belirterek, "Bugün burada sadece bir bina açmıyoruz; aynı zamanda ailelerin yaşamına dokunan, çocuklarımızın geleceğine katkı sunan bir sosyal yatırımın kapılarını aralıyoruz. Günümüz şartlarında çalışan annelerin en büyük ihtiyacı güvenilir bir çocuk bakım alanıdır. Biz bu ihtiyacı karşılamak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Merkezimizde çocuklarımız hem eğlenecek hem öğrenecek, hem de güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürecek. Ailelerimize ve Şehitkamil'imize hayırlı olsun. Kayıt sürecimiz devam ediyor. İhtiyaç duyan tüm ailelerimizi bekliyoruz" dedi.

Yılmaz, Şehitkamil'de eğitim alanında yapılan yatırımların artarak devam edeceğini dile getirdi. - GAZİANTEP