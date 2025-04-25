Yılmaz'dan Uğruca'ya ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Yılmaz'dan Uğruca'ya ziyaret

Yılmaz\'dan Uğruca\'ya ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Uğruca Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

25.04.2025 12:43  Güncelleme: 12:46
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Uğruca Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Uğruca'ya yönelik projelerini anlatan Yılmaz, "Tüm ekip arkadaşlarımla söz verdik, Şehitkamil çok güzel olacak. Her mahallemiz, hizmetten eşit pay alacak" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Yılmaz'ın son durağı Uğruca Mahallesi oldu. Burada coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileri karşılanan Yılmaz, mahalle sakinleri ile sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Yılmaz'a ziyaretinde Belediye Meclis Üyeleri Reşit Kaya ve Cuma Hava ile belediye yöneticileri de eşlik ederken bölge mahalle muhtarları da hazır bulundu.

"Hizmet kalitesini artıracağız"

Vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, sorunlarla birlikte çözüm önerileri ve taleplerini dikkatle dinleyen Yılmaz, hayata geçirilmesi planlanan projelerini de anlattı. Yılmaz, "1 yıldan beri sürekli bir ve beraberiz. Hemşehrilerimizden aldığımız destekle mahallelerimizi kalkındırıyoruz. İhtiyaçları belirledik, çalışmalarımıza başladık. Hizmet kalitesini her geçen gün daha artıracağız" dedi.

"Her mahalle hizmetten eşit pay alacak"

Şehitkamil'in her noktasına eşit hizmet götürmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin verdiği güçle birlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemen her bölgemizde sorunlar benzerlik gösterse de bazen çözüm aynı olmayabiliyor. Bunun için de sık sık bölgede yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Nitekim olumlu geri dönüşlerini de hızlı bir şekilde alıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımla söz verdik, Şehitkamil çok güzel olacak. Her mahalle hizmetten eşit pay alacak. Şehitkamil her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz'dan Uğruca'ya ziyaret - Son Dakika

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