Başkan Umut Yılmaz, Halı Fabrikası\'ndaki Yangına Müdahale Çalışmalarını İnceledi

Yerel

Başkan Umut Yılmaz, halı fabrikasında meydana gelen yangına müdahale çalışmalarını inceledi. Alevlerle mücadele eden ekiplere kolaylık dileyen Başkan Yılmaz, yönetici ve çalışanlara da 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Dilek Halı Fabrikası'nda meydana gelen yangına müdahale çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yılmaz, olay yerine intikal ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Yangının başladığı andan itibaren ekipler, özveriyle çalıştılar. Bu tür felaketler, ne kadar dikkatli olursak olalım her an yaşanabilir. Allah, bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP