Yılmaz: "Kimsenin kendini çaresiz hissetmemesi için çalışıyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Yığınlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle halkının sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Yılmaz, bölgede hayata geçirilen çalışmalar ile önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Yılmaz, özellikle çocukların sevgisi ve ilgisinin kendileri için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Mahalle sakinleriyle sohbet eden, talepleri not alan Yılmaz, Şehitkamil'de hizmet anlayışlarının insan odaklı olduğunu vurguladı. Yılmaz'a AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile belediye meclis üyeleri ve birim yöneticileri de eşlik etti.

"Kimseyi yalnız bırakmayacağız"

Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek önemli mesajlar verdi. Yılmaz, "Ben sadece hizmet etmek değil, arkadaşlarımın, hemşehrilerimin gönlüne de girmek istiyorum. Bugün Şehitkamil'de 47 bin hanenin her ay düzenli olarak elektrik ve su faturalarını ödüyoruz. Bu bizim sosyal sorumluluğumuzdur. Kimseyi yalnız bırakmamak, kimsenin kendini çaresiz hissetmemesi için çalışıyoruz" dedi.

"25 ayrı noktada sofra kurulacak"

Ramazan ayına yönelik planlanan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz, dayanışma ve paylaşma ruhunun bu mübarek ayda daha da güçleneceğini ifade etti. Yılmaz, "Ramazan ayında 25 ayrı noktada vatandaşlarımızla iftar sofralarında bir araya geleceğiz. Aynı sofrayı paylaşacak, birlikte iftarımızı açacağız. Çünkü biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin her ferdine dokunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yığınlı değer kazanacak

Mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Taleplerinin doğrudan dinlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar, yapılan ve planlanan projelerin Yığınlı Mahallesi'ne değer katacağını ifade etti. - GAZİANTEP