Yılmaz: "Kimsenin kendini çaresiz hissetmemesi için çalışıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yılmaz: "Kimsenin kendini çaresiz hissetmemesi için çalışıyoruz"

Yılmaz: "Kimsenin kendini çaresiz hissetmemesi için çalışıyoruz"
17.02.2026 14:30  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Yığınlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Yığınlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle halkının sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Yılmaz, bölgede hayata geçirilen çalışmalar ile önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Yılmaz, özellikle çocukların sevgisi ve ilgisinin kendileri için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Mahalle sakinleriyle sohbet eden, talepleri not alan Yılmaz, Şehitkamil'de hizmet anlayışlarının insan odaklı olduğunu vurguladı. Yılmaz'a AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile belediye meclis üyeleri ve birim yöneticileri de eşlik etti.

"Kimseyi yalnız bırakmayacağız"

Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek önemli mesajlar verdi. Yılmaz, "Ben sadece hizmet etmek değil, arkadaşlarımın, hemşehrilerimin gönlüne de girmek istiyorum. Bugün Şehitkamil'de 47 bin hanenin her ay düzenli olarak elektrik ve su faturalarını ödüyoruz. Bu bizim sosyal sorumluluğumuzdur. Kimseyi yalnız bırakmamak, kimsenin kendini çaresiz hissetmemesi için çalışıyoruz" dedi.

"25 ayrı noktada sofra kurulacak"

Ramazan ayına yönelik planlanan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz, dayanışma ve paylaşma ruhunun bu mübarek ayda daha da güçleneceğini ifade etti. Yılmaz, "Ramazan ayında 25 ayrı noktada vatandaşlarımızla iftar sofralarında bir araya geleceğiz. Aynı sofrayı paylaşacak, birlikte iftarımızı açacağız. Çünkü biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin her ferdine dokunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yığınlı değer kazanacak

Mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Taleplerinin doğrudan dinlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar, yapılan ve planlanan projelerin Yığınlı Mahallesi'ne değer katacağını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz: 'Kimsenin kendini çaresiz hissetmemesi için çalışıyoruz' - Son Dakika

Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
İfadeleri tüyler ürpertti Genç kızları resmen ölüme terk etmişler İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
Epstein bağlantılı soruşturmada Paris’te dikkat çeken baskın Epstein bağlantılı soruşturmada Paris'te dikkat çeken baskın
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar

14:30
Eski hakem Elif Karaarslan’ın aylık kazancı olay oldu
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 15:21:49. #7.11#
SON DAKİKA: Yılmaz: "Kimsenin kendini çaresiz hissetmemesi için çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.