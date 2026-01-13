Yılmaz, tarihi mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Yılmaz, tarihi mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
13.01.2026 16:23  Güncelleme: 16:26
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, akşam saatlerinde ilçenin tarihi dokusuyla öne çıkan Yaprak ve Çakmak Mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, akşam saatlerinde ilçenin tarihi dokusuyla öne çıkan Yaprak ve Çakmak Mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, mahalle sakinleriyle uzun süre sohbet etti, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, beraberinde başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile kentin tarihi mahallerinden Yaprak ve Çakmak'ı gezdi. Cadde cadde dolaşarak iş yerlerini ziyaret eden Yılmaz, hayırlı işler temennisinde bulunurken, vatandaşlarla da birebir temas kurdu. Özellikle akşam saatlerinde artan hareketlilikte yapılan ziyaretler, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Masa başında değil, sahada yönetiyoruz"

Ziyaretler sırasında vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini not alan Yılmaz, Şehitkamil'i masa başından değil, sahada yönetme anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Yaprak ve Çakmak Mahallelerinin tarihi kimliğine dikkat çeken Yılmaz, bu bölgelerin hem kültürel miras hem de ticari hayat açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Bizim önceliğimiz, vatandaşımızın sesini doğrudan yerinde duymak. Esnafımızın, hemşehrilerimizin taleplerini birebir dinliyor, çözüm noktasında hızlı adımlar atıyoruz. Şehitkamil'i ortak akılla, birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Şehitkamil'de gönül belediyeciliği

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, benzer ziyaretlerin ilçe genelinde artarak devam edeceğini söyledi. Şehitkamil'de "gönül belediyeciliği" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yılmaz, her mahallede vatandaşla iç içe olmaya, sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Talepler yerinde dinlendi

Esnaf ve vatandaşlar, taleplerini doğrudan Yılmaz'a iletti. İletilen konularla ilgili ilgili birimlere anında talimat veren Yılmaz, sorunların takipçisi olacaklarını belirtti.

Başkan Yılmaz'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye yönetiminin sahada olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

