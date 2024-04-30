Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni yönetim kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni yönetim kadrosunu açıkladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni yönetim kadrosunu açıkladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, yeni yönetim kadrosunu kamuoyuna duyurdu. Başkan Yardımcılığı görevine getirilen isimler ise Yusuf Açıkgöz, Ceyda Gürsel, Cihan Ekici ve Arkın Bereketoğlu oldu. Başkan Yılmaz, bu ekibin şehre en iyi hizmeti sunacağına inandığını belirtti. Ayrıca, görev alacakları alanlar ve sorumlulukları ilerleyen günlerde açıklanacak.

30.04.2024 13:17  Güncelleme: 13:30
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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, yeni yönetim kadrosunu kamuoyuna duyurdu. Başkan Umut Yılmaz'ın Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği isimler ise şu şekilde belirlendi: Yusuf Açıkgöz, Ceyda Gürsel, Cihan Ekici ve Arkın Bereketoğlu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde büyük bir başarı elde ederek Şehitkamil Belediye Başkanı olan Avukat Umut Yılmaz, yeni yönetim kadrosunu kamuoyuna tanıttı.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yusuf Açıkgöz, Ceyda Gürsel, Cihan Ekici ve Arkın Bereketoğlu isimlerinin belirledikleri vizyonla uyumlu olduklarına vurgu yapan Başkan Avukat Umut Yılmaz, "Belediyemizin hizmetlerini daha da ileriye taşımak için çalışacak bu değerli ekibin, şehrimize ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağına inanıyorum" dedi.

"Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"

Şehitkamil'in kalkınması ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Umut Yılmaz, "Halkımızın inancı, güveni ve desteği sayesinde Şehitkamil'de yeni bir dönemi hep birlikte başlattık. Seçim sürecinde; her vatandaşımızı birebir dinleyerek, sorunlarını anlamaya ve çözümler üretmeye çalıştım. Halkımızın güvenine layık olabilmek için gece-gündüz demeden çalıştım ve halkımızla birlikte büyük bir zafer elde ettik. Bu zafer; sadece benim değil, hepimizin zaferidir. Bu zafer, halkımızın iradesini temsil etmenin ve şehrimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmenin önünü açan bir zaferdir. Halkımıza, bu güven ve desteğin karşılığını en iyi şekilde vereceğime söz verdim. Birlikte çalışacağım Yusuf Açıkgöz, Ceyda Gürsel, Cihan Ekici ve Arkın Bereketoğlu ile birlikte elimizden gelenin fazlasını yaparak verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" açıklamasını yaptı.

Yusuf Açıkgöz, Ceyda Gürsel, Cihan Ekici ve Arkın Bereketoğlu'nun görev alacakları alanlar ve sorumlulukları hakkında detaylı bilgi ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni yönetim kadrosunu açıkladı - Son Dakika


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