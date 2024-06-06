YKS'ye katılacak öğrencilere hafta sonu da hizmet verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

YKS'ye katılacak öğrencilere hafta sonu da hizmet verilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yurt genelindeki nüfus müdürlüklerinin hafta sonu da hizmet vereceğini açıkladı. Sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günlerinde belgeleri karşılamak amacıyla açık bulundurulacak. Adayların sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmeleri gerekmektedir.

06.06.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yurt genelindeki nüfus müdürlüklerinin hafta sonu da hizmet vereceğini açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 8 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sınava girecek adayların vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerekmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YKS'ye katılacak öğrencilere hafta sonu da hizmet verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:40:43. #1.13#
SON DAKİKA: YKS'ye katılacak öğrencilere hafta sonu da hizmet verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement