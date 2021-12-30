Yola düşme tehlikesi bulunan kayaları böyle patlattılar - Son Dakika

Yola düşme tehlikesi bulunan kayaları böyle patlattılar

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin merkeze bağlı çok sayıda köy ve yaylaya ulaşımı sağlayan Yağlıdere grup yolundaki kaya düşme tehlikesi İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle bertaraf edildi.

Grup yolunun Cehennem Vadisi denilen bölgesinde geçtiğimiz hafta kaya kütlesinden kopan devasa taşlar yolu ulaşıma kapatmış, ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açılmıştı.

Kaya düşmelerinin ardından dev kaya kütlesinde askıda kalan taşlar İl Özel İdaresi'nin uzman ekibi tarafından patlatılarak yoldaki tehlike bertaraf edildi.

Derin bir vadi olması nedeniyle yöre halkı tarafından "Cehennem vadisi" olarak adlandırılan bölgedeki yolu kullanan sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğini tehdit eden dev ana kaya kütlesindeki askıda kalan kaya parçaları patlatma ile koparıldı.

Tüm güvenlik tedbirleri alınan ve Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği çalışma boyunca ulaşıma kesilen yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Aynı bölge için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünden davet edilen uzman ekiplerin bölgede inceleme yaptığı, hazırlanacak proje kapsamında bölgedeki tehlikenin kalıcı olarak bertaraf edilmesi için İl Özel idaresi tarafından daha geniş ve detaylı bir çalışma yapılacağı bildirildi.

Bahse konu yol Uğurtaşı, Olucak ve Yağlıdere köylerinin kent merkezine ulaşımını sağlayan ana grup yolu olmasının yanısıra Kurum Vadisi, İmera Manastırı, Camiboğazı, Hanzarya Yaylaları ve Çakırgöl gölüne ulaşımı sağlayan yollardan birisi olma özelliği taşıyor.