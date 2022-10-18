Yorgun mermi bu kez aracın tavanına isabet etti

TRABZON - Karadeniz Bölgesi'nde yorgun mermi vakalarının arkası kesilmiyor. Son olarak nereden atıldığı tespit edilemeyen yorgun mermi Trabzon'da bir aracın tavanına isabet ederek hasara neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda tüm uyarılara rağmen artış gösteren havaya ateş etme geleneği çok sayıda kişinin yaralanmasına ve maddi hasara neden oldu. Havaya açılan ateş sonrası nereye düşeceği belli olmayan 'Yorgun mermi' vakaları nedeniyle kimileri hayatını kaybederken, kimileri yaralandı, kimileri ise sakat kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Düğün, nişan, şenlik, festival, maç sonrasında veya asker uğurlamalarında tabanca ile havaya açılan ateş sonrası yaşanan mermi vakalarının failleri bir türlü yakalanamıyor veya aydınlatılamazken, son bir haftada Trabzon ve Giresun'da yaşanan yorgun mermi vakaları vatandaşları tekrar endişelendirmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Trabzon'un Tonya ilçesinde yaylada ot biçen Asiye İnce sol omuz bölgesinden giren yorgun mermi ile Giresun'un Görele ilçesinde evinin önünde kışlık odun hazırlayan Şükran Ağaoğlu ise dün bacağına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Son olarak ise Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir vatandaşın otomobilinin tavanına yorgun mermi isabet etti. İsabet eden yorgun mermiyi arkadaşının fark etmesi sonucu öğrenen kişi durumu polis ekiplerine bildirdi. Aracın tavanında saplı halde bulunan mermi ile ilgili inceleme başlatıldı.