Yozgat Belediyesi'nden Sosyal Yardım Hizmetleri - Son Dakika
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Yozgat Belediyesi'nden Sosyal Yardım Hizmetleri

Yozgat Belediyesi\'nden Sosyal Yardım Hizmetleri
09.07.2025 09:31  Güncelleme: 09:35
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Yozgat Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile günlük 600 kişiye sıcak yemek ve 60 kişiye berber hizmeti sunarak ihtiyaç sahibi vatandaşların hayat standardını iyileştirmeye çalışıyor. Sosyal yardım programları kapsamında toplam 863 aileye destek veriliyor.

Yozgat Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her gün yüzlerce vatandaşa destek olmaya devam ediyor. Belediye tarafından yürütülen sosyal yardım programları kapsamında, günlük 600 kişiye sıcak yemek hizmeti sunuluyor. Özellikle yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığı bu hizmetle, vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Ayrıca belediye, kişisel bakım hizmetlerini de ihmal etmiyor. Günlük ortalama 60 kişiye ücretsiz berber hizmeti sağlanarak, vatandaşların hijyen ve bakım ihtiyaçları gideriliyor. Berber hizmetinden özellikle yaşlılar, engelliler ve evde bakıma muhtaç kişiler faydalanıyor. Yozgat Belediyesi'nden aktif yardım alan 863 aile ve 2 bin 100 kişi bulunuyor. Verilen bu hizmetlerle Yozgat'ta ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

"Aşevimiz her gün 150 aileye yemek çıkarır"

Sosyal Hizmet ve Yardım Birimi Müdürü İsmail Bal, güncel hizmet olarak sıcak yemek, ekmek, berber, kırtasiye, 'hoş geldin bebek' çantası hizmeti ve Yozgat Kart çalışmaları olduğu ifade etti. Bal, "Aşevimiz günlük sıcak yemek üretimi yapar. Yaklaşık 150 aile 600 kişilik yemek çıkarır. Çıkan yemekler ailelere götürülür, ikram edilir. Tespitlerimizi vatandaşın kendi başvurusu ve muhtarların talepleri doğrultusunda yaparız. İletişim bilgileri alınarak vatandaş evinde ziyaret edilir. Evin fiziki şartları, kullanılan eşyalar ve evin gelir durumuna bakılır. Vatandaşın mali verilerinin incelemesi yapılır. Sonra komisyon kararı ile gereken hizmet veya istediği hizmet neyse sunulur" diyerek sosyal yardım işleyiş sürecinden söz etti.

"Berberimiz 60 kişiyi belli periyotlarla ziyaret ederek tıraşını yapar"

"Evinden çıkamayacak durumdaki yaşlı, hasta, yatalak olan ve mali durumu yerinde olmayan yaklaşık 60 kişiyi berberimiz belli periyotlarla ziyaret eder. Gerekli saç sakal bakımını yaptıktan sonra tekrar iş yerine döner. Berber hizmetimizden vatandaşlarımız çok çok memnun. Bayramlarda bu hizmete öncelik veririz. Bayramlar bizim kültürümüzde çok önemlidir" dedi.

"450 aileye 'Yozgat Kart' verdik"

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan sosyal yardım konusunda şöyle konuştu: "Belediyemiz, sosyal belediyecilik alanında üstüne düşenleri fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Daha önce değişik şekillerde yapılan sosyal yardımlar vardı. Koli dağıtımı, ekmek dağıtımı, yemek dağıtımı gibi. Bu sene bunları biraz daha kontrollü kurallı biraz daha insan onuruna yakışır şekilde yapabilmek için yeni bir düzenleme yaptık. Seçimlerde 'refah kart' adını koymuştuk ama sonrasında daha kucaklayıcı olsun diye ismini 'Yozgat kart' olarak değiştirdik. Şu anda 450 kişiye Yozgat kartı verdik. Ailedeki gelir durumu ve birey sayısına göre değişik miktarlarda yükleme yapmak suretiyle sosyal yardımlardan faydalanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca yaşlılık hastalık gibi nedenlerle yemeklerini yapamayan vatandaşlarımız var. Bu ailelere ekmek ve yemekleri gönderiyoruz. Dönemsel olarak okul yardımlarımız var. Giyim yardımlarımız var. Bu alanda sosyal belediyeciliği en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz" - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat Belediyesi'nden Sosyal Yardım Hizmetleri - Son Dakika

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