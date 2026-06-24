Yozgat Hentbol Takımı Süper Lig'e Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat Hentbol Takımı Süper Lig'e Hazırlanıyor

24.06.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MC Sistem Yozgat GSK, Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor ve milli oyuncularla anlaşma sağladı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Hentbol Kadınlar 1. Ligi Dörtlü Final etabını da geçerek şampiyonluk turu atan, Süper Lig'in yeni ekibi MC Sistem Yozgat GSK kadın hentbol takımı, yeni sezon için planlamasını yaptı. Güçlü bir kadro oluşturarak, ilk kez yer alacağı Süper Lig'de zirve mücadelesi vermeye hazırlanan kulübün Başkanı Ebubekir Uçar, birçok sporcuyla prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Çalışmalarımız içerisinde yabancı oyuncu yok. En az 6 oyuncumuz A Milli ve kariyerlerinin zirvesinde" dedi.

Yozgat'ta geçen sezon öncesinde kurulan MC Sistem Yozgat GSK kadın hentbol takımı, Hentbol Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda verdiği mücadele sonucunda grup maçlarını lider tamamladı. Ankara'daki Hentbol Kadınlar 1. Ligi Dörtlü Final etabında da rakiplerini geçerek lig şampiyonluğuna ulaşan takım, Süper Lig'deki ilk sezonunda da zirve mücadelesi verebilmek için iç ve dış transfer çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarda 6'sı milli olmak üzere çok sayıda hentbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı.

MC Sistem Yozgat Spor Kulübü Başkanı Ebubekir Uçar, 1'inci ligde şampiyon olup, Yozgat tarihinde ilk defa bir kadın takımını Süper Lig'le buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"HER TAKIM GİBİ BİZİM DE HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Yozgat'ın adına yakışır bir şekilde bir takım kurmayı planladıklarını söyleyen Uçar, şunları kaydetti:

"Prensipte birçok oyuncumuzla anlaştık. Ama şu anda bir imza törenimiz olmadı. İlerleyen günlerde özellikle de temmuzun ikinci haftasında bunu da artık sonlandıracağız, imza törenimiz olacak. Başkaları bu duruma bir sosyal proje diyebilir ama bizim için bu bir memleket meselesi. Bu bir vatan borcu. Biz öyle görüyoruz. Yozgat'ın küçük olmadığını ve harekete geçtiğinde neler yapabileceğini herkese göstermek istiyoruz ve Yozgat'a yakışır şekilde hareket ediyor ve o şekilde davranıyoruz. Elbette takımımız iddialı. Teknik ekibin bana sunduğu raporlara baktığımız zaman oyuncularımızla beraber mevcut iç transferimiz de olacak. Kariyerlerinin zirvesinde sporcularımız olacak. Her takım gibi bizim de hedefimiz şampiyonluk. Özellikle de teknik ekip ve sponsorlarımızla birlikte bir Avrupa oynayalım diyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyoruz" diye konuştu."

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

Tüm paydaşların kendilerine destek verip, yardımcı olduğunu bildiren Başkan Uçar, hedeflerinin Avrupa ligleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Teknik ekip bize öyle bir kadro yapılanması yaptı. Çok da yabancı oyuncu düşünmüyoruz. Takımımızın bir karakteri var her şeyden önce. O karaktere uygun bir yabancı oyuncu olursa onu da renklerimize katmayı isteriz. Şu halde bir ihtiyacımız yok yabancı oyuncuya. Gün ne getirir? Lig nasıl şekillenir? Onu bilemediğimiz için şu anda bunu konuşmak erken. Çalışmalarımız içerisinde yabancı oyuncu yok. En az 6 oyuncumuz A Milli ve kariyerlerinin zirvesinde arkadaşlarımız. Gerçekten Türk kadın hentbolu dediğimizde isimleri geçen arkadaşlarımız. Şimdi bilgisini vermeyeyim. Çünkü prensipte anlaştık. İmza zamanı hep beraber tüm Yozgat'a bunun da duyurusunu yaparız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yozgat, Yerel, Yaşam, Spor, Gsk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat Hentbol Takımı Süper Lig'e Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Isparta’da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Taraftarlar şaşkın Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sürprizi Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi
NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz
12:11
CHP’den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı’na geldi
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'na geldi
12:09
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
12:08
Özel’in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 13:09:38. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat Hentbol Takımı Süper Lig'e Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.