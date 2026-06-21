Yozgat Jandarma\'dan Babalar Günü Sürprizi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Babalar Günü'ne özel duygu yüklü bir sürprize imza attı. Görev başındaki jandarma personeline, çocuklarının hazırladığı video mesajlar izletildi. Sürpriz karşısında jandarma personeli duygusal anlar yaşadı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, personelini Babalar Günü'nde unutmadı. Sorumluluk bölgesinde huzuru sağlamak için çalışan jandarma babalar için özel bir kutlama çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, jandarma personelinin çocuklarından babalarına yönelik sevgi, özlem ve minnet duygularını içeren gizli video mesajları toplandı. Bir araya getirilen görüntüler, daha sonra görev başındaki jandarma personeline sürpriz bir şekilde izletildi.

Projeden habersiz bir şekilde ekran başına geçen jandarma personeli, karşılarında çocuklarının samimi ve içten mesajlarını görünce sürpriz yaşadı. Çocuklarının kendileriyle gurur duyduğunu belirten ve özlemlerini dile getiren ifadeleri karşısında fedakar babalar duygusal anlar yaşadı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'ndan çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz." - YOZGAT