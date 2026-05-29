Yozgat'ta 3 Yaşındaki Kız Çocuğu Bulundu

29.05.2026 09:57
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu, sabah yapılan aramalarla bulundu.

(YOZGAT) - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu, sabaha kadar devam eden arama çalışmaları sonucunda motokroscular tarafından bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çayıralan ilçesinin Söbeçimen Köyü Alamettin Yaylası'nda, ailesiyle birlikte bulunduğu yayladaki evlerinden saat 20.15 sıralarında ayrılan 3 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamayınca jandarmaya ihbarda bulunuldu. Jandarma ile birlikte çocuğun kaybolduğu bölgeye, polis, AFAD ekipleri ile çok sayıda sivil gönüllü ile birlikte Kayseri ve Nevşehir'den Jandarma ekipleri sevk edilerek arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları gece boyunca devam etti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da olay yerine giderek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sabaha kadar yapılan aramalar sonunda kayıp kız çocuğu sağ olarak bulunması ailesi ve arama kurtarmada görev alanları sevindirdi. Çocuğun, ilk yapılan sağlık kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Yozgat Valiliği kayp çocuğun bulunmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Alamettin Yaylası'nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur. Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan; Jandarma, AFAD, AFAD Gönüllüleri Emniyet, Orman İşletme, Sağlık ekipleri ile Türk Telekom, Kızılay personeli ve gönüllü olarak katılan vatandaşlarımıza, komşu illerden gelen STK'lar Anda, Gökbörü, İHH ve Turkuaz ekiplerine de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

