Yozgat’ta 9 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı

Yozgat'ta kesinleşmiş 9 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
YOZGAT - Yozgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla hakkında kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.
Yozgat'ta hakkında 'Kasten Yaralama ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.Ş.C. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan O.Ş.C. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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