Yozgat’ta 9 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı

Yozgat'ta kesinleşmiş 9 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

YOZGAT - Yozgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla hakkında kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yozgat'ta hakkında 'Kasten Yaralama ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.Ş.C. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan O.Ş.C. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.