Yozgat'ta Berber, Engellilere ve Yaşlılara Ücretsiz Hizmet Sunuyor

Yerel

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde berberlik mesleğini sürdüren Mesut Taştan, son 3 yıldır engelli, yaşlı, hasta, kimsesiz ve köy çocuklarının saç-sakal tıraşını gönüllü olarak ücretsiz yapıyor. Kendi imkanlarıyla köy köy dolaşan Taştan, vatandaşların saç-sakal tıraşlarını yaparak onları Kurban Bayramı'na hazırlıyor.

Akdağmadeni İlçesinde berberlik mesleğini icra eden Mesut Taştan (35), kendi imkanlarıyla köyleri dolaşarak, sağlık sorunları veya yaşlılık nedeniyle berbere gelemeyen vatandaşlara ücretsiz saç ve sakal tıraşı hizmeti sunuyor. Mesut Taştan'ın bu gönüllülük faaliyeti, ilçe sakinleri tarafından da büyük takdir ile karşılanıyor. Her hafta belirli günlerde, yanında taşıdığı ekipman çantası ile köy köy gezerek yaşlı ve hastaların evlerine konuk olan Taştan, onların saç ve sakal bakımlarını özenle yapıyor. Taştan, ayrıca bölgedeki köy okullarında eğitim gören öğrencilerin de saç kesimi yapıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Taştan, vatandaşların saç ve sakal tıraşlarını da yaparak onları hem bayrama hazırlıyor hem de hayır dualarını alıyor.

Taştan'ın bu özverili çalışması, köylerdeki yaşlı ve hasta vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra, onlara moral ve sosyal destek de sağlıyor. Evlerine giderek onlarla sohbet eden ve dertlerini dinleyen ve gittiği evin birtakım iaşesini karşılayan Taştan, bu hizmeti büyük bir sevgi ve gönüllülük ile sürdürüyor.

"15 günde bir eşimi tıraş ediyor"

Eşi engelli olduğu için berbere gidemediğini söyleyen Hatice Tomarık "Benim eşim engelli, ayağa kalkamıyor, Mesut oğlum da eve geliyor ve eşimi ücretsiz tıraş ediyor. 15 güne bir eşimi tıraş ediyor. Ona çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu Rabbimin rızası için yapılan bir hizmet"

Mesut Taştan köylere giderek ücretsiz tıraş yaptığını ifade ederek, "Akdağmadeni'nde berberlik yapıyorum. Gönüllü olarak, yaşlı, engelli amcalarımızı ve köyde okuyan bütün öğrencilerimizi köye giderek tıraş ediyorum. Hiçbirinden herhangi bir ücret almıyorum, bu Rabbimin rızası için yapılan bir hizmet. Gönülden gelen bir iş bu, bana bağımlılık yaptı, onların yüreğine dokunup mutlu etmek beni de mutlu ediyor. Akdağmadeni ilçemizde 85 köydeki yaşlılarımız var, onlar ilçeye gelip tıraş olamıyorlar. Biz de onların ayağına gelip gönüllü olarak onları evlerinde tıraş ediyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT