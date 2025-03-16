Yozgat'ta Çiftçiler Destek Bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Çiftçiler Destek Bekliyor

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Yozgat'ta çiftçiler, yüksek girdi maliyetleri ve ödenmeyen destek primleri ile mücadele ediyor.

16.03.2025 17:50
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta, 2025 üretim sezonuna başlayan çiftçiler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla bir taraftan tarlalarını ekim için hazırlarken, diğer taraftan da daha önce hazır hale getirilen tarlalarında ekime başladı. Bölge çiftçisi, gübre ve mazot destekleme primlerinin de bir an önce ödenmesini istiyor.

6 milyon 150 bin dekar ekilebilir alandan yaklaşık 5 milyon dekarında tarımsal faaliyetlerin aktif olarak yapıldığı Yozgat'ta, baklagiller üretimi de önemli bir yere sahip.

Ankara'dan sonra en fazla nohut üretiminin yapıldığı Yozgat'ta, her yıl yaklaşık 555 bin dekar alana nohut ekimi yapılarak, 75 bin ton civarında verim elde ediliyor. Son yıllarda tohumluk nohut ve diğer girdi maliyetlerinin yüksek olması bölge çiftçisini kara kara düşündürüyor.

"Çiftçi gerçekten zor durumda"

Yozgat'ta çiftçilik yapan ve yeni sezon için nohut ekimine başlayan CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle çiftçinin zor günler yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Yozgat'ın Yerköy ilçesinin Sarıyaprak köyünde çiftçilik yapmaktayız. Şu anda nohut ekimi gerçekleştiriyoruz. Ama girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı çiftçi gerçekten zor durumda. 23 liraya sattığımız nohudun tohumunu peşin 55 lira, harman ödemeli de 80-85 liradan aşağı tohum bulamıyoruz. Maalesef bu maliyetlerin yükselmesinden dolayı çiftçilik bitmek üzere. Mazot ve gübre destekleri halen, daha şu anda ödenmedi. 47 liraya mazot aldık, 24 liraya üst gübresi aldık. Dediğim gibi çiftçi can çekiştiriyor. Bir an önce çiftçi desteklerinin ödenmesi gerekiyor ve aynı zamanda da artırılması gerekiyor. Bu yüzden de buradan Tarım Bakanına sesleniyoruz, çiftçimize sahip çıksın lütfen."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Çiftçiler Destek Bekliyor - Son Dakika

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