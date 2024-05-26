Yozgat'ta Ekoterapi Etkinliği İlgi Görüyor - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Ekoterapi Etkinliği İlgi Görüyor

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Yozgat'ta Psikoterapist Levent Tanman öncülüğünde düzenlenen ekoterapi etkinliği, zihin ve ruh sağlığı için iyileştirici bir etkiye sahip olması nedeniyle ilgi görüyor. Etkinlikte katılımcılar, ilin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı bulurken, stresten uzaklaşarak ruh sağlıklarını düzene sokmaya çalışıyor. Ekoterapi etkinlikleri, doğadan uzaklaşmanın psikolojik problemlere yol açabileceğini göz önüne seriyor.

26.05.2024 13:10
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta Psikoterapist Levent Tanman öncülüğünde düzenlenen zihin ve ruh sağlığı için iyileştirici bir etkiye sahip olan ekoterapi etkinliği ilgi görüyor. Yaklaşık 30 gönüllünün katıldığı etkinliklerde, katılımcılar ilin doğal güzelliklerini görme ve yakından tanıma imkanı buluyor.

Kötü duygudan uzaklaşıp, iyi duygulara yaklaşma eğilimine yönelen birçok insan, stresten uzaklaşıp, stresle gelen olumsuzlukları önlemek amacıyla doğal yaşam terapilerine ilgi duyuyor. Yozgat'ta da Uzman Psikolojik Danışman-Psikoterapist Levent Tanman bir ilke imza atarak ekoterapi etkinlikleri düzenlemeye başladı. Hayatı daha iyi anlamak, hayata karşı daha mutlu ve pozitif hissetmek isteyen gönüllüler, ilin farklı bölgelerine geziler düzenleyerek hem zihinlerini boşaltıp, ruh sağlığını düzene sokmaya çalışıyor hem de ilin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Etkinliğe katılan Ferda Der, "Yozgat'a yeni geldim, henüz iki ay oldu. Yozgat'ı ve çevresini tanımak için oldukça hevesliydim, bu terapi grubunu buldum. İlk defa onlara katılışım, doğayla baş başa, doğanın sesini, hocamızın tavsiyelerini dinleyerek çok iyi geldi. Olduğu müddetçe katılmayı düşünüyorum. Hem Yozgat'ın çevresindeki güzellikleri görmek, hem ruhumuza katkıda bulunmak bence çok güzeldi" diyerek, etkinliğin faydalarını özetledi.

"İnsanlar doğadan uzaklaştığı anda birtakım psikolojik problemler yaşama ihtimalleri artıyor"

Yozgat'ta ekoterapi etkinliklerini iki yıldır düzenlediğini aktaran Psikoterapist Levent Tanman, etkinlikteki amacın farklı bakış açıları ile ufkumuzu genişletmek, empati becerimizi geliştirmek, psikolojik dayanıklılığı arttırarak, üzerinde yaşadığımız dünya ile derin ve anlamlı bir bağ kurabilmek olduğunu söyledi. Doğada vakit geçirmenin zihin ve ruh sağlığı için iyileştirici bir etkiye sahip olduğuna vurgu yapan Tanman, talebin sürekli arttığını, yoğun katılım ve istek üzerine belirli periyotlarda ekoterapi etkinliğine devam edeceklerini bildirdi. Tanman, şöyle konuştu:

"İki yıldır Yozgat'ta bulunuyorum. İki yıldır yaklaşık bu beşincisini yapıyoruz, ekoterapi faaliyeti düzenliyorum. Amacımız, meslek hayatım boyunca şunu gördüm; insanlar doğadan uzaklaştığı anda birtakım psikolojik problemler yaşama ihtimalleri artıyor. Depresyon, anksiyete gibi. Amacımız hem insanı doğaya karşı daha duyarlı hale getirmek hem de terapiyle doğayı bütünleştirip, bir ekoterapi etkinliği düzenlemek. Hem insanlarda birtakım meditasyon, anda kalma etkinlikleri yapıyoruz, hem de aslında bulunduğumuz ilin güzelliklerini insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Bu amaçla burada Gelin Kayası ve Cehrilik Lalesi'nde beşincisini yaptık. Bundan sonra da -talep çok yoğun- ayda bir farklı güzergahlarda bu faaliyeti yapmaya çalışacağız."

Yozgat\'ta Ekoterapi Etkinliği İlgi Görüyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Ekoterapi Etkinliği İlgi Görüyor - Son Dakika

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