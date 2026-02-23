Yozgat'ta Hayvancılık Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Hayvancılık Krizi

23.02.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta genç nüfusun köylerden göç etmesi, hayvancılığı tehlikeye attı. Çiftçiler maliyetlerden şikayetçi.

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat'ta çiftçi, artan maliyetlere yetişememekten yakınırken, gençlerin köyde kalmadığını, bu nedenle de hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyledi. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Termezi Köyü Muhtarı Mustafa Özbek, "Köyümüz güzel, şirin bir köy. Sürekli göç veren bir köy. Köyde üretim var, genç nesil yok. En genci benim; düşünün, hepsi 60 yaşın üstünde" dedi.

Yozgat, TÜİK verilerine göre, Türkiye'de en fazla göç veren iller arasında ilk sıralarda yer alıyor. 2007 yılında 492 bin 127 kişinin yaşadığı ilde son verilere göre nüfus 413 bin 208 kişiye geriledi. Gelirinin önemli bölümünü oluşturan tarım ve hayvancılık sektörü geriledi. Özellikle gençlerin göç ettiği köyler de 60 yaş ve üzerindekilere kaldı. Tarımsal üretim yapan yaşlı nüfus da maliyetli ve yorucu olması nedeniyle hayvancılığı terk etmeye başladı.

"Eskiden hayvancılık vardı, koyunculuk vardı, rençberlik bol oluyordu"

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Termezi Köyü sakinlerinden Necati Aydın, köyde hayvancılığın bittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hayvancılık bitti, çünkü genç nesil kalmadı. Kalsa bile evlenemiyor. Bayanlar gelmiyor. Köyde yaşam zorlaştı. Eskiden hayvancılık vardı, koyunculuk vardı, rençberlik bol oluyordu. Yağmur bol oluyordu. Şimdi geçen sene ile daha evvelki sene bir gram yağmur yağmadı. Bu sene iyi Allah'a şükür. Ürün ektik. 40 çinik ektik, çinik aldık. Girdi pahalı, çıktılar ucuz. Mazot benzine yüzde 100 zam yapılıyor, bizim gelirler aynı fiyatta duruyor. Devlet destek veriyor ama onlar da kurtarmıyor. Destek de kurtarmıyor."

Mehmet Aydın da, "Vallahi hiçbir şey yok elimizde. Pazarcılara, mazota, benzine, gübreye çalışıyorum. Kış günü böcekler uyuyor ya, biz de uyuyorduk. Zaten hiç durmadı zamlar. Ondan sonra şimdi uyanmaya başladık. Her şey uyandı. Köylünün malına hiçbir şey yok. Bir torba yem bin lira. Ondan sonra mazot, gübre almış gitmiş başını. Hayvancılık habire geriye gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Bir tane Allah'ın kulundan süt bulamadım"

Termezi Köyü Muhtarı Mustafa Özbek da köyde ihtiyaç duyduğu sütü bulamamaktan yakınırken, köyde yaşamın zorlaştığını anlattı. Özbek, şunları söyledi:

"Köyümüz güzel, şirin bir köy. Sürekli göç veren bir köy. Köyde üretim var, genç nesil yok. En genci benim, düşünün, hepsi 60 yaşın üstünde. Çiftçilikle geçiniyoruz. Çiftçilik var, hayvancılık yok. Elhamdülillah dün süt almaya çalıştım. Bir tane Allah'ın kulundan süt bulamadım. Hayvancılık da bitti. Vallahi girdiler çok pahalı. Genç nesil de yok. Girdiler de çok pahalı. Pazar yok. Genç nesil yok. Genç nesil olmayınca olmuyor. Gençler durmuyor, evlenmiyor. Vallahi bilmiyorum."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Hayvancılık Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı

12:04
Acun Ilıcalı’nın takımı şampiyonluğa koşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:38:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Hayvancılık Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.