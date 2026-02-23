Yozgat'ta Hayvancılık Krizi

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat'ta çiftçi, artan maliyetlere yetişememekten yakınırken, gençlerin köyde kalmadığını, bu nedenle de hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyledi. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Termezi Köyü Muhtarı Mustafa Özbek, "Köyümüz güzel, şirin bir köy. Sürekli göç veren bir köy. Köyde üretim var, genç nesil yok. En genci benim; düşünün, hepsi 60 yaşın üstünde" dedi.

Yozgat, TÜİK verilerine göre, Türkiye'de en fazla göç veren iller arasında ilk sıralarda yer alıyor. 2007 yılında 492 bin 127 kişinin yaşadığı ilde son verilere göre nüfus 413 bin 208 kişiye geriledi. Gelirinin önemli bölümünü oluşturan tarım ve hayvancılık sektörü geriledi. Özellikle gençlerin göç ettiği köyler de 60 yaş ve üzerindekilere kaldı. Tarımsal üretim yapan yaşlı nüfus da maliyetli ve yorucu olması nedeniyle hayvancılığı terk etmeye başladı.

"Eskiden hayvancılık vardı, koyunculuk vardı, rençberlik bol oluyordu"

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Termezi Köyü sakinlerinden Necati Aydın, köyde hayvancılığın bittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hayvancılık bitti, çünkü genç nesil kalmadı. Kalsa bile evlenemiyor. Bayanlar gelmiyor. Köyde yaşam zorlaştı. Eskiden hayvancılık vardı, koyunculuk vardı, rençberlik bol oluyordu. Yağmur bol oluyordu. Şimdi geçen sene ile daha evvelki sene bir gram yağmur yağmadı. Bu sene iyi Allah'a şükür. Ürün ektik. 40 çinik ektik, çinik aldık. Girdi pahalı, çıktılar ucuz. Mazot benzine yüzde 100 zam yapılıyor, bizim gelirler aynı fiyatta duruyor. Devlet destek veriyor ama onlar da kurtarmıyor. Destek de kurtarmıyor."

Mehmet Aydın da, "Vallahi hiçbir şey yok elimizde. Pazarcılara, mazota, benzine, gübreye çalışıyorum. Kış günü böcekler uyuyor ya, biz de uyuyorduk. Zaten hiç durmadı zamlar. Ondan sonra şimdi uyanmaya başladık. Her şey uyandı. Köylünün malına hiçbir şey yok. Bir torba yem bin lira. Ondan sonra mazot, gübre almış gitmiş başını. Hayvancılık habire geriye gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Bir tane Allah'ın kulundan süt bulamadım"

Termezi Köyü Muhtarı Mustafa Özbek da köyde ihtiyaç duyduğu sütü bulamamaktan yakınırken, köyde yaşamın zorlaştığını anlattı. Özbek, şunları söyledi:

"Köyümüz güzel, şirin bir köy. Sürekli göç veren bir köy. Köyde üretim var, genç nesil yok. En genci benim, düşünün, hepsi 60 yaşın üstünde. Çiftçilikle geçiniyoruz. Çiftçilik var, hayvancılık yok. Elhamdülillah dün süt almaya çalıştım. Bir tane Allah'ın kulundan süt bulamadım. Hayvancılık da bitti. Vallahi girdiler çok pahalı. Genç nesil de yok. Girdiler de çok pahalı. Pazar yok. Genç nesil yok. Genç nesil olmayınca olmuyor. Gençler durmuyor, evlenmiyor. Vallahi bilmiyorum."