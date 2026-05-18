Yozgat'ta Müzeler Haftası Etkinliği

18.05.2026 14:50
İlkokul öğrencileri, müzede kazı yapıp seramik parçalarını restore etti, arkeologlarla öğrenim gördü.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Müze Müdürlüğü tarafından "Müzeler Haftası" kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, minikler müzeyi gezdi, hazırlanan alanda sembolik kazı yaptı, buldukları seramik parçalarını restore etti. Miniklerin kazı ve restore çalışmalarına arkeologlar eşlik etti.

Yozgat Müze Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programa, ilkokul öğrencileri, Uşaklı Höyük'te kazı çalışması yapacak olan kazı başkanı Pisa Üniversitesi'nden Anacieto D'Agostino ve ekibi, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü akademisyenleri, müze müdürlüğünde görev yapan arkeologlar ile davetliler katıldı.

Kazılarda ortaya çıkan ve müze bahçesinde sergilenen eserler hakkında bilgi edinen çocuklar, oluşturulan sembolik kazı alanında arkeologlar gözetiminde kazı malzemeleri ve fırçalarla itinalı şekilde çalışıp, topraktan çıkardıkları seramik parçalarını yanlarında getirdikleri poşetlerde topladı. Bulunan seramik parçaları yerli ve yabancı arkeologların yardımıyla restore eden çocuklar, daha sonra farklı etkinliklerle yarışarak eğlendiler.

Yozgat Müze Müdürü Cihat Çakır, yaptığı konuşmada, "Müzeler çok değerli. Çünkü eserlerimizi bünyesinde barındırıyor. Geçmişle bizim aramızda bağ kuruyor. O yüzden çok önemli. Eğitim mekanı olması açısından çok önemli. Bu yılki temamız 'bölünmüş bir dünyayı birleştiren müzeler.' Biz ülkeler olarak dünyayı bölsek de müzeler insanları ortak bir noktada buluşturuyor. Mesela Çin'den Yozgat'a turistler, insanlar gelip burayı geziyor. veya Belçika'dan insanlar gelip müzeleri geziyor. O yüzden müzelerin değeri, önemi çok büyük" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

