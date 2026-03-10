Yozgat'ta Okul Müdürüne Saldırı - Son Dakika
Yozgat'ta Okul Müdürüne Saldırı

10.03.2026 18:13
Yozgat'ta bir veli, okul müdürü Fatih Bilir'i darbetti, Bilir hastaneye kaldırıldı.

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, makam odasında öğrencinin ağabeyi tarafından darbedildi. Yüzüne darbe alan Bilir, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, okul bahçesinde arkadaşlarıyla tartışan kız öğrenciyi zemin katta bulunan memur odasına çağıran Bilir, öğrenciye nasihat edip, kızdı. Hocasından azar işiten öğrenci velisi olan ağabeyini arayarak, okul müdüründen azar işittiğini bildirdi. Bunun üzerine okula gelen öğrencinin ağabeyi, okul müdürüyle görüşmek istediğini söyleyerek, ikinci kata çıktı.

Bilir'e burada öğrencinin velisi kafa atarak, darbetti. İhbar üzerine okula gelen polis saldırganı yakaladı. Okul Müdürü Fatih Bilir ise ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi acil servisine götürüldü. Bilir'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

"Öğretmen ve yöneticilere yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz"

Eğitim Bir-Sen Yozgat 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kenan Şerefli, olay sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, "Okullarımızda yaşanan şiddet olayı sadece bireyleri değil, eğitim ortamının tamamını derinden yaralamaktadır. Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, bir veli tarafından darbedilmiştir. Bu haber, eğitim camiasında büyük üzüntü ve endişe yaratmıştır. Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Okullar tartışmaların, öfkenin ve fiziki müdahalenin değil, diyalogun ve çözümün adresi olmalıdır" dedi.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş da yazılı açıklamasında, saldırının sadece bir eğitimciye değil, eğitime ve toplumun geleceğine yapıldığını ifade ederek, saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Öte yandan, eğitim hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikaların yöneticilerinin yarın Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaparak, saldırıya tepkilerini dile getirecekleri öğrenildi.

Kaynak: ANKA

