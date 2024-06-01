Yozgat\'ta Orman Yangınlarına Karşı Ateş Yakma ve Piknik Kısıtlamaları Getirildi

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Valiliği, havaların ısınmasıyla birlikte olası orman yangınlarına karşı milli park ve mesire alanlarında ateş yakılmasına sınırlama getirdi. Valilik, ormanlık alanlarda ve köy sınırları içinde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılmasını ise tamamen yasaklandı.

Yozgat'ta havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapılan 'Yozgat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu' tarafından alınan kararlar, ilgili kurumlara ulaştırıldı, vatandaşlar uyarıldı. Orman yangınlarını önlemek amacıyla Yozgat il genelinde, özellikle ormanlık alanlarda ve köy sınırları içinde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Ormanlık alanlarda bugünden geçerli olmak üzere ateş yakılmasına da izin verilmeyecek.

Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı ve diğer ormanlık alanlarda piknik yapılmasına kısıtlamalar getirildi. Buna göre, 31 Ekim 2024 tarihine kadar, saat 21.00'den sonra ateşli piknik yapılamayacak. Piknikçilerin sadece belirlenen piknik alanlarında piknik yapabilecek. Saat 22.00'den sonra ise bölgeye otel müşterileri haricinde girişlere izin verilmeyecek.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, alınan bu yasakların vatandaşların güvenliği ve ormanların korunması için büyük önem taşıdığını belirterek, yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.