Yozgat'ta Ramazan Pidesi Fiyatı 12,5 Lira - Son Dakika
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Yozgat'ta Ramazan Pidesi Fiyatı 12,5 Lira

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Yozgat'ta Ramazan ayında 210 gram pide fiyatı 12,5 lira olarak belirlendi, zam Ramazan sonrası.

27.02.2025 12:03
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta Ramazan ayında 210 gram pide 12.5 liradan satılacak.

Yozgat'ta geçen yıl eylül ayında yapılan 2 liralık zam ile 210 gram ekmek 10 lira, pide ve yöresel parmak çörek fiyatı da 12.5 liraya çıkartıldı. Zam sonrasında geçen süre içerisinde maliyetlerin çok yüksekliğine dikkate çeken fırın işletmeleri, ekmek, pide ve yöresel parmak çörek fiyatlarının günün koşullarına göre yeniden belirlenmesi talebinde bulundu. Talebin ramazan ayı sonrasında değerlendirilerek, nisan ayının 15'inden itibaren belirlenecek yeni fiyatın uygulanmaya başlanılacağı öğrenildi.

"Pide fiyatlarında bir değişiklik yok, zammımız yok"

Ramazan için hazırlıklarını sürdüren fırın işletmeleri, sahura kadar ekmek üretimini sürdürecek, vatandaşların taleplerini karşılayacak. Sade pideye zam yapılmadığını bildiren fırın işletmecisi Sait Kırdemir, şöyle konuştu:

"Pide fiyatlarında bir değişiklik yok, zammımız yok. Zamları Ramazan'dan sonra bekliyoruz. 4'üncü ayın 15'inde zam uygulanacak. Ramazan pidesi normalde yine 12,5 lira, çiftlisi 25 lira, yumurtalı 20 lira teklisi, çiftlisi 40 lira. Ramazan ayında da 7/24 çalışıyoruz, sahura kadar açığız. Girdi maliyeti, ilk ekmeğe zam geldiğinde 600 liraya alıyorduk unu, 870 lira oldu torbası. Sigorta arttı, elektrik fiyatları arttı, su fiyatları, SSK, Bağ-Kur arttı, her şeye zam geldi. Bayramdan sonra 4'üncü ayın 15'i gibi pidenin zammı, ekmeğin zammı uygulanacak. Yüzde 35 Türkiye genelinde öyle karar verdiler, yüzde 35 bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Ramazan Pidesi Fiyatı 12,5 Lira - Son Dakika

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