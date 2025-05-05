Yozgat\'ta Şebeke Suyuna Zam Yapıldı, Fiyatlar Elektrik Zammına Endekslendi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta geçen yıl temmuz ayında yapılan zammın ardından geçen süre içerisinde başta elektrik olmak üzere diğer girdi maliyetlerinin arttığı, kaçak-kayıplar çıktıktan sonra bir ton suyun 21 lira 609 kuruşa mal edildiği belirtilerek, şebeke suyuna zam yapılması talebi mecliste görüşüldü. 0-13 ton arasında tüketim yapan aboneye bir ton suyun 9 lira yerine 12 liradan yansıtılması, su faturalarına yansıtılan katı atık bedelinin ise yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi kararlaştırıldı. Bundan sonraki süreçte, elektriğe yapılacak zam oranının yüzde 75'i oranında suya zam yapılması uygun bulundu.

Yozgat Belediye Meclisi, elektrik ve diğer maliyetlerin artması nedeniyle su fiyatlarının yeniden belirlenmesi talep etti. Yozgat Belediyesi Muhasebe Müdürü Hüseyin Bircan, şebeke suyuyla ilgili son maliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, elektriğe sürekli zam geldiğini, bunun da maliyetleri etkilediğini belirterek, yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta geçen yıl temmuz ayında yapılan zammın ardından geçen süre içerisinde başta elektrik olmak üzere diğer girdi maliyetlerinin arttığı, kaçak-kayıplar çıktıktan sonra bir ton suyun 21 lira 609 kuruşa mal edildiği belirtilerek, şebeke suyuna zam yapılması talebi mecliste görüşüldü. 0-13 ton arasında tüketim yapan aboneye bir ton suyun 9 lira yerine 12 liradan yansıtılması, su faturalarına yansıtılan katı atık bedelinin ise yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi kararlaştırıldı. Bundan sonraki süreçte, elektriğe yapılacak zam oranının yüzde 75'i oranında suya zam yapılması uygun bulundu.

Yozgat Belediye Meclisi, elektrik ve diğer maliyetlerin artması nedeniyle su fiyatlarının yeniden belirlenmesi talep etti. Yozgat Belediyesi Muhasebe Müdürü Hüseyin Bircan, şebeke suyuyla ilgili son maliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, elektriğe sürekli zam geldiğini, bunun da maliyetleri etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"Su maliyetlerinin Yozgat için çok yüksek olması, maliyetinin altında vermemize rağmen işin içerisine fiyat düzenlemesi girince ister istemez kamuoyunda bir takım farklı yansımaları olabiliyor. Biz belediyenin menfaatini de korumak zorundayız. Aslında belediyenin menfaatini korurken halkın menfaatini korumuş oluyoruz. Çünkü bu şekilde finanse ettiğimiz her şey tekrar bize maliyet olarak dönüyor. Biraz sonra bir kredi talebi olacak, elektrik borçlarını ödemek üzere ve bu elektrik borcunun tamamı suyla ilgili bir konu. Her ay yaklaşık 15 milyon, 10 milyon lira civarında açık veriyoruz, 3-5 ayda birikiyor. Bugün içinde 40 milyon lira gibi elektrikle ilgili bir kredi talebi var, bu tamamen suya yönelik bir şey.

Aslında burada şunu söylemek istiyorum; biz bir taraftan suyu ucuz vermek istiyoruz, hepimiz istiyoruz, ben de istiyorum, siz de istiyorsunuz ama bir taraftan da bu krediyi, 40 milyon lira aldığımız krediyi yaklaşık 100 milyon lira olarak geri ödemek zorunda kalıyoruz. Bu halkın sırtına biniyor. Aslında iki tarafı da kötü bir durum, bu konuyu sizlerin takdirlerini sunuyorum. Hepimizin vazifesi olan imkanları halk için en güzel şekilde kullanmak. Belediyenin ve halkın menfaatlerini korumak. Eğer başka bir gelir kaynağımız olsa da bu elektrik parasını bir şekilde finanse edebilsek, o zaman sorun yok. Neticede 3-5 ay idare edebiliyoruz, sonrasında bir birikme oluyor, bu da halka tekrar faiz olarak yansıyor. Kaldı ki elektrik fiyatları da sürekli artıyor, bundan kaynaklı bir sıkıntı var. Göreve geldiğimizde 40-45 milyon lira elektrik borcu vardı, sıfırladık. Kendi dönemimizde olan borçları da sıfırladık ama bir noktaya geldik elektrik zammı ile birlikte vesaire, başka girdiler birlikte 2 ayda tekrar 40 milyon lira borç oldu ve biz bunu bir şekilde ödeyeceğiz, öder miyiz öderiz. Ama halk ödüyor aslında biz ödemiyoruz."

Başkan Arslan, 0-13 ton arasında su tüketen abone için bir ton su bedelinin 12 lira olarak fiyatlandırılmasını, atık su bedelinin yüzde 50'den yüzde 40'a indirilmesini, bundan sonraki süreçte elektriğe yapılan zammın yüzde 75'i oranında su bedeline yansıtılmasına yönelik öneriyi meclis onayına sundu ve kabul edildi. Kademeli olarak yapılacak artışların da ayrıntılı olarak belirlenmesi amacıyla meclisin 12 Mayıs Pazartesi günü toplanıp, fiyatların ilan edilmesi uygun bulundu.

Başkan Arslan, 0-13 ton arasında su tüketen abone için bir ton su bedelinin 12 lira olarak fiyatlandırılmasını, atık su bedelinin yüzde 50'den yüzde 40'a indirilmesini, bundan sonraki süreçte elektriğe yapılan zammın yüzde 75'i oranında su bedeline yansıtılmasına yönelik öneriyi meclis onayına sundu ve kabul edildi. Kademeli olarak yapılacak artışların da ayrıntılı olarak belirlenmesi amacıyla meclisin 12 Mayıs Pazartesi günü toplanıp, fiyatların ilan edilmesi uygun bulundu.