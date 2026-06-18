Yozgat'ta Tekstil Fabrikasında Maaş Krizi - Son Dakika
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Yozgat'ta Tekstil Fabrikasında Maaş Krizi

18.06.2026 13:40
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Yozgat'taki H-Fit tekstil fabrikasında maaşlar gecikince yönetici tehdit edildi, durumu açıkladı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 3 ay önce açılan ve tekstil firması yönetiminin çalışanların maaşlarını ödeyemediği ve fabrikanın kapandığı yönündeki iddialara fabrikada yönetici olarak çalışan Turan Laçin açıklık getirdi. Fabrika yöneticisi olarak tehdit edildiğini ve bu nedenle Yozgat'tan ayrıldığını belirten Turan Laçin, "Geçen aydan kimsenin içeride alacağı yok" dedi. Laçin, bu ayki maaşların ise 6 gün gecikmeli olarak ödeme planına aldıklarını söyledi.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2014 yılında açılıp, 2024 yılının Eylül ayı içerisinde kapanan ve 250 çalışanın mağdur olduğu Ritim Tekstil Şirketi'ne ait fabrika binasında yaklaşık 3 ay önce H-Fit isimli firma tekstil fabrikasını işletmeye açtı. Fabrika yönetiminin yaklaşık 2 aydır çalışanlara maaşları ödemekte zorlanınca dün sabah erken saatlerde özel eşyalarını alarak, kayıplara karıştığı ileri sürülmüştü.

Fabrikada yönetici olarak çalışan ve maaşların gecikmeli olarak ödemesinin yapılacağını yaptığı toplantıda çalışanlara ilettikten sonra tehdit edildiğini ileri süren Turan Laçin, haberlerin yayılmasının ardından ANKA Haber Ajansı muhabirine açıklama yaptı.

"MAAŞ ÖDEMESİ 6 GÜN GEÇMİŞ DİYE YÖNETİCİLER TEHDİT EDİLDİ"

İstanbul'da olduğunu, Yozgat'a tehdit edilmesi nedeniyle gelmeyeceğini belirten Laçin, süreci anlattı ve çalışanların önceki aylara ait maaş alacaklarının bulunmadığını savundu. Laçin, şunları kaydetti:

"20 Mart 2026 tarihinde H-Fit tekstile yönetici olarak başladık. Şirket 6 ay kapalı kalmıştı. Tekstil sektörü canlandı ve bizde istihdam yaratmak için adım attık. Nihayetinde de 75 kişiye kadar personeli çıkardık. Geçen aydan kimsenin içeride alacağı yok. Bu ayın 10'ununda ödenecek maaşları içeride. Ayın 10'unda ödeyeceğimiz maaş için eksiğimiz olduğunu personele bildirip, ayın 17'sinde maaş dağıtacağımızı söyledim."

Ancak 25 kişi fabrikayı sabote ederek iş yerini terk etti ve beni bir personel Yerköy'den adam toplayarak tehdit etti. Jandarmada yanımda ölüm tehdidi aldım ve kimse kılını kıpırdatmadı. Ayın 11'inde başka bir personel gelip fabrikada bana küfür etti, hakaret ederek baltayla saldırdı. Daha 20 önce de dışarıdan bir şahıs fabrikaya gelerek beni tehdit etti. Bunlar kesinlikle jandarmada kayıtlıdır, şikayetçi oldum. Ayın 16'sında da İstanbul'dan gelen yöneticilerden Mehmet Bey ve İlhan Beyi tehdit etmeleri nedeniyle fabrikayı terk edip ayrılmışlardır. Maaş ödemesi 6 gün geçmiş diye yöneticiler tehdit edilip ölümle burun buruna gelmişlerdir. Bu yaklaşımı ve karalamayı kabul etmiyorum. İstihdam yaratıp iş imkanı yaratmaya çalışan bizleri hem ölümle tehdit edip sonrada kaçtılar, dolandırdılar gibi mesnetsiz bir şeyi kabul etmiyorum."

Laçin, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan randevu talep ettiğini belirterek, "Sayın Valimle görüşme talep ettim ancak bana dönüş sağlanmadı. Yozgat'ta organize yönetiminde olan Erdoğan Bey ve elektrik işleri sorumlusu Seyit Bey de fabrikamızın çalışmaması için ellerinden geleni yapmış ve başarıya da ulaşmışlardır. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir yönetim anlayışı olmadığına emimin. Eğer Sayın Valimizden randevu alabilseydim kendisine durumu arz edecektim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Tekstil Fabrikasında Maaş Krizi - Son Dakika

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