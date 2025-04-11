Yozgat'ta Yeşil Mercimek Üretimi Artıyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan Yozgat'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yeni çeşitlerin deneme ekimi yapılarak, çiftçilere tanıtılmaya çalışılırken, ekim alanlarının da artırılması hedefleniyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, baklagil üretiminin Türk tarımı için önemine dikkat çekerek, "İlimiz yemeklik baklagil üretiminde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde yeşil mercimek üretiminde ilimiz birinci sıradadır. Bu üretim miktarını daha da arttırmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Türkiye'de 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir alanıyla beşinci sırada bulunan Yozgat'ta, önceki yıllara oranla yeşil mercimek ekim alanı 224 bin 500 dekara çıkarılarak, yaklaşık 25 bin ton mercimek hasadı gerçekleştirildi. Ürün çeşitliliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yeşil mercimek demonstrasyon ekimleri yaptı. Deneme ekimleri yapan teknik personel, tescilli mercimek çeşitlerini önce çiftçilere tanıtıp, özelliklerini anlattıktan sonra da ekimi çiftçi ile birlikte gerçekleştiriyor.

"Ülkemizde yeşil mercimek üretiminde ilimiz birinci sıradadır"

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, Yozgat'ın yeşil mercimek üretiminde ilk sırada yer aldığını hatırlatarak, mercimek ekimini yaygınlaştırmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Yerli mercimek tohumlarımızı çiftçilerimize tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yerli tohumlarla ekimler yapmaya devam ediyoruz. İnsan gıdasının en temel besin kaynaklarından olan yemeklik baklagil üretiminin arttırılması ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. İlimiz yemeklik baklagil üretiminde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde yeşil mercimek üretiminde ilimiz birinci sıradadır. Bu üretim miktarını daha da arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte temel besin kaynağı olan yemeklik baklagillerin üretiminin arttırılması ülkemiz için önemlidir. Mercimek konusunda bakanlığımız araştırma enstitüleri tarafından arge çalışmaları yapılmakta, yapılan çalışmalar sonucunda yeni çeşitler geliştirilmektedir. İl müdürlüğümüzün görevlerinden birisi de yeni geliştirilen çeşitlerin çiftçilerimize ulaştırılarak, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Bu çeşitlerden bakanlığımıza bağlı Ankara tarla bitkileri merkez araştırma enstitüsünde geliştirilerek, tescil edilmiş olan kışlık yeşil mercimek çeşidi Yusuf Han çeşidini ekim ayında ektik. Şu anda yine Ankara tarla bitkileri merkez araştırma enstitüsü ıslah edilen, tescil edilmiş olan Bozok, Gümrah ve Sultan çeşitlerinin ekimini yapıyoruz. Bu çeşitleri ekerek aynı zamanda kışlık olarak ekilen çeşitlerin de çiftçilerimize göstermek ve tanıtmak istiyoruz. Yapılan bu deneme ekimi üretim sezonu boyunca il ve ilçe teknik personelimiz tarafından takibi yapılacak. İlaçlama ve bakım çalışmaları zamanında yapılması sağlanacaktır. Hasat çiftçilerimiz ile birlikte yapılacak, sonuçlar bütün çiftçilerimize duyurulacaktır."