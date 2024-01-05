 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yozgat'ta Yorgancılık Mesleği Zor Durumda - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta Yorgancılık Mesleği Zor Durumda

Yozgat'ta yorgancılık mesleği unutulmaya yüz tutuyor. 41 yıldır bu mesleği sürdüren Derviş Kaygısız, çırak bulmakta zorlandıklarını ve mesleğin 10 yıl içinde yok olabileceğini belirtiyor. Talebin azalmasına rağmen Kaygısız, el işlemesi yün yorganları geçmişten bugünlere taşımak için mücadele ediyor.

Yozgat\'ta Yorgancılık Mesleği Zor Durumda
05.01.2024 - 22:54,  Güncelleme: 22:59
Abone Ol

Yozgat'ta 41 yıldır yorgancılık mesleğini ayakta tutabilmek için çalışıyor

-Yorgancı ustası:

"Çırak bulmakta zorlanıyoruz, şuanda beş yorgancı kaldı"

YOZGAT - Yozgat'ta unutulmaya yüz tutan el işlemesi yorgancılığı yaşatmaya çalışan ustaların sayısı her geçen yıl azalıyor. 40 yıl önce sayıları 20'ye varan yorgan ustalarının sayısı şu an bir elin 5 parmağını geçmiyor. Mesleğin son temsilcilerinden 50 yaşındaki Derviş Kaygısız da 41 yıldır mesleğini ayakta tutabilmek için çalışıyor.

Yozgat'ta 9 yaşında ağabeyinin yanında yorgancılık mesleğini öğrenmeye başlayan 50 yaşındaki Derviş Kaygısız, incelik ve büyük emek isteyen el işlemesi yün yorganları geçmişten bugünlere taşımak için çalışıyor. 41 yıl önce çırak olarak başladığı yorgancılığı sürdüren Kaygısız, Aşağı Nohutlu Mahallesi'ndeki dükkanında mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor. 41 yıl önce yorgan ustası sayısının 20'ye vardığını ancak günümüzde bu sayının giderek azaldığını belirten Kaygısız, Yozgat merkezde şu an 5 yorgan ustasının mesleği sürdürdüğünü söyledi.

Fabrika üretimi nedeniyle azalan talebe rağmen mesleğine devam ettiğini de ifade eden Kaygısız, mesleğini sürdürecek çırak ve kalfa bulmakta zorlandığını söyledi. Kaygısız yetiştirecek eleman bulamadıkları takdirde yorgancılık mesleğinin 10 yıl içerisinde yok olacağını söyledi.

"Son iki yıldır işlerimiz çok yoğun"

Mesleği ilk okul yıllarında ağabeyinin yanında öğrendiğini ve 41 yıldır bu işle uğraştığını vurgulayan Kaygısız, "9 yaşında bir yandan okula giderken bir yandan da yorgancı olan ağabeyimim yanında mesleği öğrendim. Önceleri onun yanında çalışmaya başladım. 41 yıldır bu işi yapıyorum. İşlerimiz şu anda çok yoğun. Son bir iki sene içinde biraz işlerimiz düşmüştü. İnsanlar elyaf yorgana, yastığa rağbet göstermişti. Yozgat soğuk kış memleketi olduğu için insanlar elyaftan bir randıman alamadılar. Şu an da işlerimiz çok yoğun. Çalışmalarımız sürüyor, iş yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Rabbime çok şükür işlerimiz çok iyi." dedi.

"Çırak bulmakta zorlanıyoruz"

Kalfa ve çırak bulmakta zorlandıklarını da hatırlatan Kaygısız, "Çırak yok. O devir kapandı. Eskiden Yozgat'ta 20'ye yakın yorgancı vardı. Hepsinin yanında iki tane üç tane çırak ve kalfa olurdu. Şuanda beş yorgancı kaldı. Kimsenin yanında da çırak yok. Muhtemelen 10 sene içinde de herhalde yorgancılık mesleği de Yozgat'ta bitecek. Yaz döneminde işlerimiz çok oluyor. Çeyizlik yorganlar yapıyoruz gelin kızlara ve damatlara. Kışın da insanlar eski yorganlarını tazelemek için getiriyorlar. Onları yapıyoruz. İşlerimiz çok yoğun, çalışıyoruz. Fiyatlarımız beyaz yorganların işçiliği 350 lira, eğer kumaşı bizden olursa 700 liraya mal oluyor. Yünü de bizden olursa fiyatımız 800 liraya çıkıyor.. Çift kişilik, battal beden bunlar hep sabit fiyat. Vatandaşın talebi yoğun oluyor. Bu sene iş yetiştirmekte zorluk çektik, halen de sıkıntı yaşıyoruz. Günde ancak 1-2 yorgan dikiyoruz, sabah 8'de işe geliyorum akşama kadar çalışıyorum. Tek geçim kaynağım bu evimin rızkını buradan kazanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Nohutlu, Yozgat, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Yorgancılık Mesleği Zor Durumda - Son Dakika


23:30
Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:52:03. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Yorgancılık Mesleği Zor Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement