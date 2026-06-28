Yozgat'taki Roma Hamamı'nın Bulunduğu Alanda Çevre Düzenlemesi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Basilica Therma Roma Hamamı'nın yer aldığı bölgede çevre düzenlemesi yapılacak.

Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan kralın amansız bir hastalığa yakalanan kızının iyileşmesini sağladığına inanılan ve bu nedenle bölgede "Kral Kızı" olarak adlandırılan tarihi termal yapı, mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyu ile dikkati çekiyor. 2022'de başlatılan ve Ağustos 2024'te tamamlanan restore çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan tarihi yapı ile ilgili çevre düzenlemesi çalışmalarının bir bölümü tamamlandı, ikinci etapta çalışmalara devam edileceği kaydedildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Sarıkaya Belediyesi iş birliğinde hem kültürel mirasın korunması hem de öğrencilerin uygulamalı proje üretmesine yönelik imzalanan protokol kapsamında "Basilica Therma Roma Hamamı Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması" planlandı.

Sarıkaya ilçe merkezinde yer alan Roma Hamamı'nın korunması ve geleceğe yönelik önerilerin geliştirilmesi amacıyla bilim kurulu da oluşturuldu. Farklı üniversitelerden akademisyenlerinin yer aldığı bilim kurulu üyeleri Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı ziyaret etti.

BİLİM KURULU ÜYELERİ RESTORASYON SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sarıkaya Roma Hamamı'nda yürütülmesi planlanan restorasyon, bakım ve koruma çalışmaları ele alındı, tarihi yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Bilim kurulu üyeleri, alanda gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar, koruma yöntemleri ve restorasyon sürecine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Sarıkaya Roma Hamamı'nın tarihi ve kültürel değerinin korunarak geleceğe taşınması amacıyla yürütülecek çalışmalar konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

"TÜRKİYE TURİZMİ İÇİN KRİTİK BİR NOKTA"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sarıkaya Roma Hamamı'nın yer aldığı alanda incelemelerde bulundu. Tarihi yapının restorasyon çalışmalarının bittiğini, çevre düzenleme çalışmalarının diğer bölümünün bitmek üzere olduğunu aktaran Vali Özkan, 2 bin yıldır sıcak suyu akmaya devam eden bu nadide eserin Türkiye turizmi için kritik bir nokta olduğunu vurguladı.

Vali Özkan, gerek yerli gerek yabancı turistlerin gelip gördüğü zaman hamama hayran kalacaklarını belirterek, tarihi yapının tam anlamıyla turizme kazandırmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü anlattı.