YRP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özkırış İNOVDER\'i Ziyaret Etti

Yerel

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış; şehrin bilimsel teknolojilerin gelişmesine öncülük eden İNOVDER Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Kayseri'nin geleceğine dair projelerini ve bilimsel gelişmelere yapacağı katkıları vurgulayan Özkırış, şehrin inovasyon ve teknoloji alanındaki potansiyelini değerlendirdi.

Özkırış ziyarette yaptığı konuşmada; Kayseri'nin bilimsel ve teknolojik alanda potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Şehrimizin bu potansiyelini daha da geliştirerek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve teknolojik yeniliklere katkı sağlamak için çaba göstereceğiz" dedi. Özellikle üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek projeler üzerinde çalışacaklarını belirten Özkırış, genç araştırmacıları ve girişimcileri destekleyerek, şehrin inovasyon ekosistemini güçlendireceklerini ifade etti. Ayrıca, Kayseri'nin çeşitli alanlardaki bilimsel ve teknolojik potansiyelini değerlendirmek amacıyla şehir içinde ve dışında düzenlenecek etkinliklere öncülük edeceklerini belirten Özkırış; "Şehrimizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak her türlü projeyi destekleyeceğiz. Kayseri, bilim ve teknoloji alanında da öncü bir şehir olacak" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Abdullah Özkırış'ın İNOVDER'i ziyareti; şehrin bilimsel ve teknolojik potansiyeline vurgu yaparak, gelecek planlarında inovasyonun merkezine yerleştireceği mesajını net bir şekilde iletti. Kayseri'nin ileriye dönük bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli bir rol oynaması beklenen Özkırış, şehrin yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için çalışacağını belirtti. - KAYSERİ